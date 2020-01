Neujahrsempfang: Neues Jahr, neue Klubwirte beim NBV

Schon bei der Anfahrt zum Netzballverein Am Kostenberg merkten die Besucher schnell, dass beim diesjährigen Neujahrsempfang ein besonderes Highlight anstand. Weit und breit war kaum noch ein Parkplatz zu finden und im Klubhaus herrschte dichtes Gedränge: Ein Hauptgrund für das zahlreiche Erscheinen der Netzballer, war der angekündigte Einstand der neuen Gastronomen Anna und Domenico.

Zunächst begrüßte der NBV-Vorsitzende Bernd Wolf alle Netzballer, ließ dann aber dem Bürgermeister Dirk Lukrafka den Vortritt. Lukrafka besucht den Netzballverein bereits seit mehreren Jahren und lobte die sehr gute Vereinsatmosphäre und die gute Jugendförderung. Er sieht den NBV auch für die Zukunft bestens aufgestellt. Um den Verein noch weiter auf seinem Weg zu unterstützen, hatte Lukrafka noch ein Geschenk für den NBV dabei: Ein Workbook mit dem Titel „Sportverein 2030“.

Zukunft des Vereinslebens

„Das Workbook bietet eine interessante Möglichkeit für den NBV, sich mit der Zukunft des Vereinslebens auseinanderzusetzen und bietet spannende Einblicke in sogenannte Megatrends“, so der Bürgermeister. „Der Netzballverein hat in seiner 122-jährigen Geschichte immer wieder bewiesen, dass er mit seiner Mischung aus Tradition und einer modernen Ausrichtung attraktiv und erfolgreich geblieben ist“, würdigte Lukrafka die Vereinsarbeit. Von städtischer Seite aus wolle er lokale Vereine wie den Netzballverein weiterhin so gut wie möglich dabei unterstützen, sich auch für die Zukunft zu rüsten.

Wolf bedankte sich für das Geschenk und die positiven Worte und ergriff dann die Gelegenheit, die neuen NBV-Gastronomen vorzustellen. Die Netzballer empfingen Anna und Domenico mit großem Applaus. Das italienische Gastronomen-Paar übernimmt ab sofort die Bewirtschaftung des Clubhauses und bei gutem Wetter der großen Terrasse des Netzballvereins. „Besonders die großzügige Terrasse gefällt uns sehr gut“, so die neuen Gastronomen.

Frische Farbe im Vereinsheim

Die letzten Tage haben die beiden genutzt, um dem Clubhaus ein wenig frische Farbe zukommen zu lassen. Wolf betonte, dass die Gastronomie offen für alle sei, also nicht nur für Vereinsmitglieder. „Jeder ist hier herzlich willkommen! Auch für Feiern und Familienfeste eignet sich das Clubhaus und die Außenanlage hervorragend.“

Die Netzballer dürfen sich aber nicht nur kulinarisch auf ein tolles neues Jahr freuen: „Auch sportlich erwartet uns wieder ein sehr hohes Niveau“, so der Vereinsvorsitzende. „Sowohl die ersten Damen als auch die Herren spielen erneut in der leistungsstarken Niederrheinliga auf, so dass wir uns auf spannende Heimspiele freuen dürfen.“

Ehrung der Jubilare

Mit der traditionellen Ehrung der Jubilare erfolgte dann ein weiterer Höhepunkt beim Neujahrsempfang: Im Mittelpunkt standen hier Sigrid Rudolph und Angela Kriegel, die beide die goldene Vereinsnadel für ihre 50-jährige Vereinstreue in Empfang nehmen durften. Beide sind seit Jahrzehnten aktive Mannschaftsspielerinnen und engagieren sich auch gerne für ihren Club. „Der Netzballverein ist unser zweites Zuhause“, sind sich die beiden einig. „Gerade für Familien ist Tennis ein toller Sport. Wir verbringen hier sehr viel Zeit zusammen“, so Sigrid Rudolph.