Neue Saison, neue Gruppe: So startet die SSVg Heiligenhaus

Niederberg. In der Frauen-Bezirksliga muss die SSVg 09/12 an eine neue Umgebung gewöhnen – der Saisonstart steigt aber bei alten Bekannten.

Einen kleinen Umzug muss das Frauenfußballteam der SSVg 09/12 Heiligenhaus für die kommende Saison in der Bezirksliga unternehmen. Spielte das Team zuletzt in der Gruppe 3, so geht es 2022/23 in der Gruppe 4 weiter.

Auf völlig unvertrautes Terrain müssen sich die Heiligenhauserinnen dabei nicht wagen, denn sie treffen weiterhin auf Teams aus dem Wuppertaler Raum. Statt der Gegner aus Essen und Bottrop sind es nun zudem Gegner aus dem Raum Mettmann, Solingen und Düsseldorf. Auch hier geht es gegen gute Bekannte wie die SSVg Haan.

Der Spielplan steht bereits fest. Er beschert den Heiligenhauserinnen ein Auswärtsspiel zum Auftakt – ebenfalls bei einem guten Bekannten. Es geht am Sonntag, 14. August, nach Wuppertal zum SC Sonnborn, der in der vergangenen Saison zwei Plätze vor den Niederbergerinnen gelandet war.

Eine Woche später steigt an der Talburgstraße die Heimpremiere: am 21. August gibt sich ab 11.30 Uhr Tuspo Richrath die Ehre, der dritte Spieltag führt die SSVg 09/12 Heiligenhaus wieder nach Wuppertal, dann geht es zum SV Jägerhaus-Linde.

Die Hinrunde läuft bis zum 27. November, danach schließt sich direkt die Rückrunde an, sie beginnt für das Frauenteam der SSVg 09/12 am 4. Dezember mit dem Rückspiel daheim gegen den SC Sonnborn. Es folgt dann noch ein Spieltag am 11. Dezember ehe es dann in die Winterpause geht. Die Rückrunde wird dann am 26. Februar fortgesetzt.

1. Spieltag, 14. August:

Urdenbach II- 1. FFC Düsseldorf

SV Oberbilk - SV Solingen

SV Jägerhaus- Linde - FSV Vohwinkel

Fort. Wuppertal II – Rhenania Hochdahl

Tuspo Richrath - Wuppertaler SV

TG Hilgen - CfR Links

FSV Hilden- SSVg Haan

SC Sonnborn - SSVg 09/12 Heiligenhaus

2. Spieltag, 21. August

FSV Vohwinkel - SV Oberbilk

SSVg Heiligenhaus - Tuspo Richrath

CfR Links II- SC Sonnborn

SV Solingen - Fort. Wuppertal

1. FFC Düsseldorf -FSV Hilden

SSVg Haan- TG Hilgen

Rhenania Hochdahl - Urdenbach II

Wuppertaler SV - SV Jägerhaus-Linde

