Netzballverein: Vorsitzender Tom Schönenberg ist Weltmeister

Velbert. Tom Schönenberg, Vorsitzender des NBV Velbert, kommt als Weltmeister zurück aus der Türkei. So dominierte er mit den Herren 30 das Turnier.

Als Weltmeister kehrt Tom Schönenberg, Vorsitzender des Netzballvereins Velbert, zurück an den Kostenberg. Mit dem deutschen Herren-30-Team gewann er in Manavgat in der Türkei die Goldmedaille.

„Es war eine tolle Woche und hat sehr viel Spaß gemacht“, resümiert der 31-jährige NBV-Chef, der zugleich auch als Tennis-Trainer beim NBV arbeitet. In der Wintersaison führte er die ersten Herren in der ersten Verbandsliga als Spitzenspieler an, in der vergangenen Sommersaison schlug er für Blau-Weiß Krefeld in der Bundesliga auf.

Zusammen mit Lukas Ollert (TC RW Landshut), Thorsten Bertsch (TC Nicolai Konstanz) und Tobias Geigle (TC Korb) trat Schönenberg in der Türkei eine Woche lang sowohl im Einzel als auch im Doppel bei den Herren 30 an.

Die deutsche Mannschaft war an Position eins gesetzt und wurde ihrer Favoritenrolle auch vollkommen gerecht: Ohne einen Satzverlust gewann das Team zunächst gegen Irland, Argentinien, das Gastgeberland Türkei und schließlich auch gegen das an Nummer zwei gesetzte Chile.

Auch im Endspiel gegen die USA siegte das deutsche Quartett überlegen und blieb weiterhin ohne Satzverlust.

