Netzballverein Velbert sichert den vorzeitigen Klassenerhalt

Velbert. Der Netzballverein Velbert wird auch in der Sommersaison 2024 in der 1. Verbandsliga spielen – zwei College-Spieler feierten ihr Saisondebüt.

Mit einem guten Gefühl verabschieden sich die ersten Herren des Netzballverein Velbert in die Sommerpause.

Durch einen 6:3 Sieg beim TC Kaiserswerth konnte das Velberter Team den Klassenerhalt klar machen und darf auch in der nächsten Saison in der ersten Verbandsliga aufschlagen.

Netzballverein Velbert: Zwei Debütanten vom US-College

Zum ersten Mal kamen in dieser Saison Philipp Lemken und Tom Tillger an den beiden vorderen Positionen zum Einsatz. Die beiden studieren in den USA und spielen dort für ihr College Tennis. In den Sommermonaten sind beide aber für den NBV im Einsatz. Lemken verlor das Spitzeneinzel gegen Mathias Lofink nur sehr knapp im Match-Tie-Break mit 6:2, 0:6 und 9:11.

Weitere Berichte zum Tennis in Velbert

Auch Tillger musste sich gegen den stark aufspielenden Belgier Karsten Wuyts mit 3:6, 0:6 geschlagen geben. Trotz der beiden Niederlagen profitierte die Mannschaft von der Verstärkung der beiden College-Spieler, da alle anderen so zwei Positionen tiefer aufspielen konnten.

Der NBV-Chef-Coach und vielfache Deutsche Meister Mark Joachim konnte sein Match mit 6:0, 7:6 gegen Tobias Witte für sich entscheiden. Auch der seit vielen Jahren für den NBV aufschlagende Niederländer Tim van den Dijssel überzeugte mit einer starken Leistung und gewann mit 6:3, 6:3 gegen Levi Schmittmann. Einen weiteren Punkt steuerte Oliver Bodenröder an Postion sechs mit einem souveränen 6:3, 6:3 Erfolg bei.

Velberter glänzen in den Doppeln

Nach dem 3:3 nach den Einzeln präsentierten sich die Netzballer in der entscheidenden Doppelrunde in Bestform: Alle drei Doppel gingen auf das NBV-Konto. Lemken und van den Dijssel gewannen mit 6:1, 6:4, Tillger mit Kaun mit 6:3, 6:7 und 10:8 und Joachim und Bodenröder mit 7:5, 6:2.

Letzter Spieltag am 12. August Die Herren des Netzballverein Velbert beschließen die Saison in der 1. Verbandsliga am Samstag, 12. August, um 14 Uhr mit einem Heimspiel. Gegner ist dann Tabellenführer Dinslakener BW. Durch den Erfolgam vergangenen Wochenende hat das Ergebnis aus NBV-Sicht nur noch statistischen Wert – der Klassenerhalt ist in trockenen Tüchern. Die zweite Mannschaft der Velberter muss zeitgleich auswärts antreten. Beim Viersener THC geht es in der 2. Verbandsliga nur noch darum, wer die Saison als Tabellenschlusslicht beendet. Beide Mannschaften stehen bereits als Absteiger fest.

Mit dem 6:3 Gesamtsieg setzten sich die Netzballer mit drei Siegen und zwei Niederlagen auf den dritten Tabellenplatz und feierten den vorzeitigen Klassenerhalt in der ersten Verbandsliga. Ein Spiel gegen den Tabellenersten Blau Weiß Dinslaken steht nach der Sommerpause noch an, aber auch eine Niederlage gefährdet die Velberter nicht mehr.

Netzballverein Velbert: Zweite Herren verliert in Giesenkirchen

Weniger erfolgreich verlief die Auswärtspartie der zweiten NBV-Herren, eine Liga tiefer in der zweiten Verbandsliga. Beim TC Giesenkirchen konnten in den Einzeln aber immerhin die beiden Youngsters ihre Matches gewinnen: Der 13-jährige Ilian Mechbal gewann als frischgekürter Deutscher Vizemeister im Einzel und Deutscher Meister im Doppel sein Einzel deutlich mit 6:2, 6:1. Auch der 15-jährige Maximilian Jacob erkämpfte mit 6:2, 5:7, 10:8 einen Sieg im Match-Tie-Break.

Jacob konnte zusammen mit Niclas Schmitz noch einen weiteren Punkt im Doppel beisteuern. Insgesamt verlor das NBV-Team aber mit 3:6 und hat nun noch die Chance am letzten Spieltag im August mit einem Sieg gegen den Viersener THC am Tabellenende zumindest noch einen Platz gutzumachen.

Damen 40 steuern in Richtung Bezirksliga

Auf Aufstiegskurs befinden sich die Damen 40 in der Bezirksklasse A. Mit einem 7:2 Sieg zuhause gegen den Leichlinger TV, behielten die Netzballerinnen ihre Spitzenposition in der Tabelle bei und können am 19. August mit einem Auswärtssieg bei Grün Weiß Elberfeld den Aufstieg in die Bezirksliga klar machen.

Die Punkte in den Einzeln holten Katja Wolters, Kerstin Rübener, Diana Eick, Petra Groß und Annika Schoch, in den Doppeln Wolters mit Rübener und Eick mit Groß.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert Heiligenhaus