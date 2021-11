Netzballverein Velbert feiert zwei Bezirksligameisterinnen

Johanna Mölders vom Netzballverein Velebrt setzte sich im Finale bei den Bezirksmeisterschaften in der U16 Konkurrenz gegen Cara Wischott vom TuB Bergisch Born mit 6:4, 6:4 durch.

Velbert. Gleich zwei neuen Bezirksmeisterinnen kann der Netzballverein Velbert gratulieren. Der Jugendwart des Klubs zeigt sich begeistert.

Ganz stark aufgespielt haben die Talente des Netzballverein Velbert bei den Bezirksmeisterschaften, die in der Petry-Tennishalle in Langenfeld stattgefunden haben. In der weiblichen U16-Konkurrenz setzte sich Netzballerin Johanna Mölders zunächst gegen Maja Pleithner vom Solinger TC 02 überlegen mit 6:1, 6:2 durch.

Auch gegen Mia Heinrich vom TC Stadtwald Hilden dominierte Mölders das Match und gewann souverän mit 6:0, 6:1. Im Finale traf sie dann auf Cara Wischott vom TuB Bergisch Born. Nach einem spannenden Duell behielt Johanna Mölders die Oberhand und holte sich mit 6:4 und 6:4 den Bezirksmeister-Titel.

Netzballverein Velberts Jana Schübbe siegt in der U14

Genauso erfolgreich lief es für ihre NBV-Mannschaftskollegin Jana Schübbe, die in der U14-Konkurrenz an den Start ging. Im Schnelldurchgang spielte sich Jana Schübbe bis ins Endspiel vor: Erst gewann sie gegen Elberding Kea vom TC Grün Weiß Burscheid mit 6:1, 6:0, dann mit 6:2, 6:0 gegen Esther Stankovic vom SV Bayer Wuppertal. Im Endspiel lieferte sich Schübbe dann einen tollen Schlagabtausch mit Ricarda Roth vom Solinger TC 02, den die Netzballerin am Ende aber mit 6:3, 7:5 für sich entschied. Damit holte sich auch Jana Schübbe den Bezirksmeister-Titel.

Neben dem Titelgewinn dürfen sich die beiden Netzballerinnen zudem über die Qualifikation für die Jugend-Verbandsmeisterschaften freuen, die wahrscheinlich im Februar 2022 stattfinden werden.

Marlen Höfner landet auf Rang zwei

Ein starkes Turnier hat auch die jüngste NBV-Teilnehmerin Marlen Höfner gespielt: In der U10-Konkurrenz gewann sie gegen Victoria Schöning vom Solinger TC 02 mit 6:1, 6:1 und gegen Yufei Zhuang vom TC Grün Weiß Langenfeld mit 6:4, 6:3. Nur gegen Sevara Gossu vom ESV Wuppertal West unterlag die neunjährige Marlen Höfner ganz knapp mit 6:7, 5:7 und holte sich damit den Vize-Titel.

Bei der männlichen NBV-Jugend zog Jannik Schmock in der U16-Konkurrenz nach einem 6:4, 6:3-Sieg gegen Paul Grastat vom Solinger TC 02 ins Halbfinale ein. Dort unterlag er dem späteren Sieger Matthieu Wehner vom SV Bayer Wuppertal mit 1:6, 3:6.

NBV-Jugendwart Yannick Ulrich freut sich über die guten Leistungen der NBV-Jugend: „Zwei Titel und ein Vize-Titel sind eine tolle Ausbeute bei der starken Konkurrenz!“

