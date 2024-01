Netzballverein nimmt im Jahr 2024 neue Projekte in Angriff

Velbert Das Jubiläumsjahr liegt hinter dem Tennisverein. Doch auch das 126. Jahr soll nicht arm an Höhepunkten sein. Padel- und Spielplatz werden gebaut:

Dem ungemütlichen Winterwetter zum Trotz fanden zahlreiche Mitglieder den Weg ins Clubhaus des Netzballvereins Velbert, um gemeinsam auf das neue Jahr anzustoßen. Nach herzlicher Begrüßung und ersten Häppchen schnappten sich Club-Vorsitzender Tom Schönenberg und sein Stellvertreter Nick Franke das Mikrofon.

„Es ist immer wieder schön, dass an dieser Traditionsveranstaltung so viele Mitglieder teilnehmen“, so Schönenberg. Kurz ging der erst 31-jährige Vereinschef auf das vergangene Jahr ein, in dem der NBV sein 125-jähriges Jubiläum feierte. Zu den Höhepunkten gehörten die Ausrichtung der Deutschen Meisterschaft der Verbände der Altersklasse 30, die Ausrichtung eines großen Sommerfestes und ein abschließendes Stiftungsfest in der Langenberger Eventkirche.

„Aber auch in diesem Jahr stehen wieder spannende Projekte an“, kündigten Schönenberg und Franke an. Der angekündigte Padel-Platz soll fertiggestellt werden. Hinzu komme aber noch ein weiteres Vorhaben: „Wir werden auch einen neuen, sehr schönen Kinderspielplatz bauen. Das wird richtig toll“, erklärte das Vorstands-Duo, „Wir sind ein Familienclub und da sollen sich auch die Kinder hier von Anfang an wohlfühlen.“ Möglich wurde das Projekt durch die großzügige Unterstützung zahlreicher Mitglieder.

Bürgermeister Lukrafka lobt NBV in höchsten Tönen

Auch Ehrengast Bürgermeister Dirk Lukrafka richtete einige Worte an die Netzballer. Er fand, dass der Netzballverein auch im winterlichen Outfit zu den schönsten Tennisvereinen weit über die Region hinaus gehöre. Und auch die inneren Werte des NBV würden stimmen: „Im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen, ist der NBV sehr stark aufgestellt. Es gibt hier viele, die sich sehr engagiert für ihren Verein einsetzen. Das ist nicht immer selbstverständlich“, lobte Lukrafka.

Nach den Ansprachen folgte die Ehrung der Mitglieder für ihre langjährige Vereinszugehörigkeit. Im Mittelpunkt standen hier die Ehrungen für eine 25- und 50-jährige Mitgliedschaft. Die Familie Wagenaar brachte es hier zusammengezählt auf gleich 125 Jahre. Frank Wagenaar wurde für 50 Jahre geehrt und Lauren Wagenaar für 25 Jahre. Stellvertretend für ihren Vater Thomas Wagenaar, der nicht kommen konnte, nahm sie neben ihrer eigenen silbernen Ehrennadel auch noch dessen goldene für 50 Jahre Mitgliedschaft in Empfang. Ebenfalls für 25 Jahre NBV-Zugehörigkeit wurden Jörg Scalet und Helmut Kraaß geehrt.

Neben den Ehrungen für eine 40-jährige Mitgliedschaft von Claudia Schardt und Dorothy Rose, wurden auch die NBV-Urgesteine geehrt, die bereits 60 Jahre oder länger ihrem Verein die Treue halten. Anwesend waren hier Regina Feldbaum, Brigitte Voigthaus, Hänns Breitgraf, Ute Breitgraf, Ilse Momberg, Herman Wolff, Klaus Rudolf und Heinz Ortmann.

