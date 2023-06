NBV-Tennisdamen schlugen sich in Bredeney respektabel

Velbert. Knappe 4:5-Niederlage bei der Bundesliga-Reserve stand erst nach den Doppeln fest. Herren 30 siegten im Derby gegen Heiligenhaus mit 8:1.

Nach ihrem hohen 8:1 Sieg gegen Etuf Essen reisten die ersten Damen des Netzballvereins voller Motivation und Siegeswillen zu ihrem letzten Spiel der Saison beim TC Bredeney. „Uns war allerdings allen klar, dass es eine sehr schwierige Aufgabe werden würde“, räumt Mannschaftsführerin Lauren Wagenaar ein.

Das Bredeneyer Damen-Team belegt aktuell Rang zwei der Tabelle, dicht hinter Blau Weiß Halle und hat mehrere Spielerinnen gemeldet, die auch in der ersten Bundesliga zum Einsatz kommen. Allerdings gingen auch die ersten NBV-Damen mit einer starken Besetzung an den Start: Zum ersten Mal in dieser Saison schlug die NBV-Nummer eins, Marina Bassols, für ihr Team auf.

Die Nummer 130 der Damen-Weltrangliste hatte in der Qualifikationsrunde für das Grand Slam Turnier Roland Garros in Paris verloren und hatte nun Zeit, ihr Velberter Team zu verstärken. „Trotz der Niederlage in Paris habe ich mich sehr gefreut, wieder für den NBV aufzuschlagen zu dürfen“, so die Spanierin, die bereits seit fünf Jahren das Velberter Team anführt.

Bassols siegte im Spitzeneinzel gegen Niederländerin

Im Spitzeneinzel gegen die Niederländerin Indy de Vroome gewann Bassols den ersten Satz deutlich mit 6:0 und den zweiten Satz mit 6:4. Auch an Position zwei überzeugte Cindy Burger abermals und holte mit 6:1, 6:1 gegen Mina Hodzic einen Sieg für ihr NBV-Team. Einen weiteren Punkt holte die Mannschaftsführerin Lauren Wagenaar an Position fünf selbst: Mit 6:1, 5:7 und 10:7 erkämpfte sie das 3:3, denn die Matches von Shura Poppe (2:6, 2:6), Liva Yildiz (6:2, 4:6, 7:10) und Evelyn Altmaier (4:6, 1:6) gingen an den TC Bredeney.

Nach dem 3:3-Gleichstand musste die Entscheidung in den Doppeln fallen. Hier konnten die Netzballerinnen aber nur im ersten Doppel punkten. Bassols und Poppe gewannen ihre Partie sicher mit 6:3, 6:1, Burger und Yildiz unterlagen hingegen mit 4:6, 3:6 und Wagenaar und Altmaier mit 2:6, 0:6. „Hier hat unsere Leistung leider nicht gereicht“, bedauert Wagenaar die damit verbundene 4:5 Niederlage.

Team-Manager Thomas Ihlo hat aber noch Hoffnung auf den Klassenerhalt: „Im Vorjahr ist nur eine Mannschaft aus der Regionalliga abgestiegen, es hängt immer auch davon ab, wie viele aus der zweiten Bundesliga aus welchen Regionen absteigen und auch wie viele aus der Niederrheinliga aufsteigen.“

Herren 30

In den nächsten Wochen wird die Entscheidung aber dann fallen. „Ganz gleich wie es ausgeht, es war eine super Erfahrung für unser Team und unseren Verein, so hoch oben mitmischen zu können“, zieht Ihlo ein positives Resümee.

Ein paar Klassen darunter, nämlich in der Bezirksliga, spielten die NBV-Herren 30 zu Hause im Lokalderby gegen Grün Weiß Heiligenhaus. In den Einzeln punkteten Niclas Schmitz, Daniel Knorr, Steffen Pickshaus, Nicolaas Hülsbeck und Arkadius Thiel zur 5:1-Führung. Mit drei gewonnenen Doppeln konnten die Velberter den Sieg noch auf 8:1 ausbauen.

Damen 40 mit Kantersieg an die Tabellenspitze der A-Klasse

An die Tabellenspitze setzten sich nach drei von sechs Spielen die Damen 40 in der Bezirksklasse A mit einem 9:0-Kantersieg gegen Blau Weiß Elberfeld. Hier waren Katja Ihlo, Katja Wolters, Kerstin Rübener, Diana Eick, Petra Groß und Katrin Heck für die Einzelpunkte verantwortlich und Wolters mit Rübener, Eick mit Groß und Daphne Kitschen mit Annika Schoch für die Doppelsiege.

U 18 Jungen beenden Saison auf Rang zwei

Die U 18 Jungen haben ihre Saison in ihrer Altersklasse in der ersten Verbandsliga bereits abgeschlossen. Beim letzten Spiel gegen Blau Weiß Flüren erspielten Matthieu Wehner, Ilian Mechbal, Maximilian Jacob, Falk Jochum und Marlon Eick ein 3:3 unentschieden. In der Abschlusstabelle belegt das sehr leistungsstarke Jugend-Team einen starken zweiten von sechs Plätzen. Auch Jugendwartin Diana Eick lobte die Mannschaft: „Die Jungen sind echte Leistungsträger unseres Vereins, alle spielen auch aktiv und erfolgreich in den Herrenmannschaften mit.“

Alle News und Hintergründe aus der Velberter Sportszene.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert Heiligenhaus