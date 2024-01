Nächster Zugang: SSVg Velbert holt dieses Zweitliga-Talent

Velbert Die SSVg Velbert verstärkt sich mit einem Talent, das vom Zweitligisten Greuther Fürth kommt. Die Hintergründe zum Transfer des Regionalligisten.

Erst Durim Berisha, nun Alihan Adigüzel: Die SSVg Velbert holt den nächsten Spieler. Der 18-jährige Adigüzel kommt von der U19 des Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth zum West-Regionalligisten und soll „für frischen Wind im Mittelfeld“ sorgen, wie die SSVg in ihrer Mitteilung schreibt.

Adigüzel ist im Fußball-Westen bestens vernetzt. Ausgebildet wurde er bei Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach, ging im Sommer 2022 schließlich nach Franken. Nun die Rückkehr - Adigüzel wohnt in Wupertal. Der flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler erhielt zudem jüngst eine Einladung zur türkischen U19-Nationalmannschaft. „Seine Fähigkeiten machen ihn zu einer Bereicherung für die Mannschaft“, heißt es von der SSVg Velbert. Der Vertrag des Talents ist bis zum Sommer gültig, wobei beide Seiten die Option auf eine Verlängerung für ein weiteres Jahr haben.

SSVg Velbert: Drei Tests vor dem Regionalliga-Auftakt

Damit hat die SSVg ihren Wunschspieler gefunden. Boss Oliver Kuhn sagte jüngst gegenüber dieser Redaktion: „Wir haben ein Anforderungsprofil erstellt. Ein Akteur mit viel Tempo für die Außenbahn, der die Tiefe sucht und torgefährlich ist, sowie ein Box-to-Box-Spieler würden uns weiterbringen.“ Adigüzel erfüllt dieses Profil. Man habe, so Kuhn, noch ein bisschen Geld aufgetrieben, um den Kader verstärken zu können.

Bereits an diesem Samstag steigt das erste Testspiel des Regionalligisten. Es geht zur SpVgg Erkenschwick. Danach testet Velbert noch gegen Schonnebeck und Straelen, ehe es in der Liga mit dem Auswärtsspiel beim SV Lippstadt weitergeht (Fr., 26. Januar, 19 Uhr). Ein wichtiges Spiel - die Lippstädter stehen einen Platz und zwei Punkte vor dem Tabellenletzten aus dem Bergischen Land. Ein Sieg ist fast schon Pflicht, wenn die Velberter den Klassenerhalt noch schaffen wollen. Ansonsten droht der direkte Wiederabstieg in die Oberliga Niederrhein.

