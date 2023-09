Mutige SSVg Velbert beendet Ergebniskrise gegen Wuppertal

Velbert. Fußball-Regionalligist SSVg Velbert überrascht mit einem verdienten 1:0-Erfolg gegen den Aufstiegsanwärter Wuppertaler SV. So lief die Partie.

Als krasser Außenseiter war die SSVg Velbert angetreten, spielte aber trotz der jüngsten „Ergebniskrise“ mutig und wie befreit auf und besiegte den Aufstiegsanwärter Wuppertaler SV zwar knapp, aber verdient mit 1:0. Der WSV wiederum hatte schon unter der Woche gepatzt, als er im Niederrheinpokal dem Bezirksligisten SV Alstaden mit 3:4 überlegen war.

Den ersten Abschluss hatten die Wuppertaler nach fünf Minuten, doch der Schuss von Semir Saric verfehlte das Tor um mehrere Meter. Als sich Max Machtemes über links durchsetzte, wurden Manuel Schiebener und Robin Hilger im Strafraum geblockt, bekamen aber eine Ecke zugesprochen, die die Gäste jedoch sicher verteidigten.

SSVg Velbert befreit sich vom anfänglichen Druck des WSV

Nach und nach befreiten sich die Velberter vom Druck des Favoriten und setzten auch selbst offensiv Akzente. Lamin Touray kam im Strafraum an den Ball, brauchte aber zu lange, um abzuschließen. Auf der Gegenseite waren die Gäste zunächst nur durch Standards gefährlich, die SSVg-Defensive räumte in der Luft alles ab.

Nach einem Pass in die Tiefe war Charlison Benschop durch, doch im letzten Moment konnte der Velberter Robin Urban die Situation mit einer Grätsche klären. Nach einer Flanke von der rechten Seite kam Saric frei zum Kopfball, doch der Winkel war zu spitz, so dass SSVg-Torwart Marcel Lenz keine Probleme hatte.

Verbissener Kampf: Ismael Remmo von der SSVg Velbert (links) geht ins Duell mit Semir Saric (WSV). Foto: Stefan Rittershaus / FUNKE Foto Services

Auch die Platzherren kamen hin und wieder in aussichtsreiche Positionen, agierten aber wie in den Spielen zuvor meist zu umständlich. Nach einem eroberten Ball und Pass in die Tiefe gewann Touray zwar das Laufduell, wurde aber beim Abschluss noch geblockt. Nach einem Foul an Touray an der Seitenlinie, brachte Machtemes den Freistoß scharf ins Zentrum und Tristan Duschke köpfte aus kurzer Distanz zum 1:0 ein.

Wuppertaler SV muss über 50 Minuten lang in Unterzahl spielen

Kurz darauf nach einer harmlosen Rudelbildung und einer unübersichtlichen Situation sah Mert Göckan die gelb-rote Karte, so dass die Wuppertaler fortan über 50 Minuten in Unterzahl spielen mussten. Trotzdem versuchten sie, den Ausgleich zu erzwingen, boten den Gastgebern aber Räume für Konter, die vor allem über die linke Seite gefährlich wurden, wenn sich Machtemes einschaltete. Kurz vor der Pause kam Touray nach einer Hereingabe von Machtemes drei Meter vor dem Tor an den Ball, schoss aber Torhüter Sebastian Patzler an.

Direkt nach dem Seitenwechsel flankte Vedran Beric, Hilger setzte das Spielgerät per Kopf aber knapp neben den Pfosten. Danach verflachte die Partie zunächst und war offensiv beidseitig fehlerbehaftet. Nach einer langgezogenen Flanke von links kam Yasin Kaya zum Kopfball, doch der WSV-Keeper wehrte den Ball ab, der nach Kayas Ansicht hinter der Linie war, was der Schiedsrichter aber anders beurteilte.

Die Velberter verteidigten sehr hoch und ließen die WSV-Auswahl kaum zu erfolgversprechenden Aktionen kommen. Nach einem Foul von Duschke bekamen die Gäste aber einen Freistoß 18 Meter vor dem Tor zugesprochen, den Benshop in die Mauer schoss.

SSVg Velbert hat die Möglichkeit, die Partie vorzeitig zu entscheiden

Die SSVg-Auswahl hatte immer wieder Möglichkeiten, die Partie durch Konter zu entscheiden, war aber wieder einmal im letzten Drittel nicht durchschlagskräftig genug. Zeitweise bedienten sich beide Mannschaften mit vielen langen Bällen, die aber von den Defensivreihen problemlos abgefangen und verteidigt wurden.

In der Schlussphase schafften die Velberter es immer öfter, den Ball klug und sicher durch die eigenen Reihen laufen zu lassen und damit Zeit von der Uhr zu nehmen. In der Nachspielzeit warf der WSV noch einmal alles nach vorne, fand aber kein Mittel, den Ausgleich zu erzielen.

So haben sie gespielt

SSVg Velbert – Wuppertaler SV 1:0 (0:0).

SSVg: Lenz, Beric (77. Cain), Duschke, Schiebener, Machtemes, Hilger (74. Hemcke), Touray (56. Kaya), Urban, Pazurek, Mehlich (74. Diallo), Remmo,

WSV: Patzler, Altuntas, Tunga, Saric (80. Ercan), Rodrigues Pires, Göckan, Korzuschek, Berisha, Dams, Terrazzino, Benschop.

Tore: 1:0 Duschke (34.).

Mehr Sport aus Velbert & Heiligenhaus

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert Heiligenhaus