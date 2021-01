Mike Lysien vermittelt Sportwissenschaft über Youtube

Heiligenhaus Er ist ein „Heiligenhauser Jung“, liebt die Stadt und ist Sportwissenschaftler. Nun nutzt Mike Lysien Wege, sein Wissen weiterzugeben.

Mike Lysien (29) ist Sportwissenschaftler aus Heiligenhaus. Weil ihn Freunde und Bekannte um Fitnesstipps baten, eröffnete Lysien einen Youtube-Kanal.



Mike Lysien, Sie drehen seit dem Frühjahr 2020 Youtube-Videos, in denen Sie Fitnessübungen zeigen oder sich sportlichen Themen theoretisch nähern. Mal ist es 10-Minuten-Workout, dann wieder ein Video über Insulin und Diabetes. ein Wie kam es dazu?





Ich bin Heiligenhauser Jung. Ich bin zwar in Velbert geboren, aber hier aufgewachsen. Nach dem Abitur habe ich ein Auslandsjahr in Frankreich studiert, dann an der Sporthochschule Köln meinen Bachelor gemacht und an der Ruhr-Universität Bochum meinen Master in Sportwissenschaften. Danach war ich als Sportwissenschaftler in Heiligenhaus tätig, bin aktuell aber arbeitssuchend. Jetzt versuche ich die Leute über Instagram und Youtube bei Laune zu halten. In der Coronazeit haben mich Freunde und Verwandte gefragt, ob ich ihnen einen Trainingsplan schreiben kann. Da habe ich mir gedacht, ich kann zu den gesundheitlichen Themen auch eine WhatsApp-Gruppe, einen Youtube-Kanal und eine Instagram-Seite erstellen. So ist es entstanden.

Mit der Mitsportgelegenheit betreibt Mike Lysien Aufklärung



Ihr Youtube-Kanal heißt „Die Mitsportgelegenheit“. Wo kommt dieser Begriff her?



Der Name ist im Sportstudium entstanden. Da sind wir in einer Gruppe auf ihn gekommen, danach ist er irgendwann wieder untergegangen. Nun habe ich mir gedacht, warum ich den nicht einfach benutze, es ist so ein cooler Name.

Sie haben bei Youtube aktuell 46 Abonnenten, bei Instagram sind es 92. Da ist noch Luft nach oben. Bekommen Sie dennoch schon positive Resonanz?



Ja, zum Beispiel haben sich Bekannte, von denen ich schon lange nichts mehr gehört hatte, bei mir gemeldet. Sie wollten eigentlich laufen gehen, das Wetter war aber schlecht. Also haben Sie sich die Videos geguckt und sich danach bedankt. Das sind dann schöne Momente. Viele Leute haben ein Halbwissen bei den Themen. Da ist es super, wenn man es lustig und kurz erklären kann.



Wollen Sie mit den Videos auch dauerhaft weitermachen?





Diese Kompetenz, vor der Kamera zu sprechen, habe ich mir angeeignet und das ist schon sehr positiv. Es ist etwas, was man gelernt hat. Natürlich würde ich mich darüber freuen, irgendwo wieder fest angestellt zu sein. Aber nichtsdestotrotz würde ich mich freuen, wenn das bestehen bleibt. Ich denke, dass dadurch nur Gutes entsteht und warum sollte man gute Sachen nicht einfach weitermachen?​

