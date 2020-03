Der Deutsche Meister wohnt in Heiligenhaus. Tennis-Routinier Marc Pradel gewann bei den renommierten Deutschen Senioren-Hallenmeisterschaften in Essen den Titel in der Kategorie Herren 50. Es war bereits sein dritter DM-Titel nach 2013 und 2019.

Der für den Ratinger TC Grün-Weiß aktive Heiligenhauser schlug beim größten Tennis-Hallenturnier in Europa auf.

Über 500 Teilnehmer schlagen beim Turnier in Essen auf

Die mittlerweile 52. Deutschen Senioren Hallenmeisterschaften an der Essener Hafenstraße mobilisierten wieder über 500 Teilnehmer – unerreicht auf dem Kontinent. Marc Pradel schlug wie im Vorjahr in der AK 50 auf, dort traten die Herren der Jahrgänge 1966 bis 1970 gegeneinander an. In einem 48 Spieler starken Teilnehmerfeld gehörte er zwar als an Position eins gesetzter Spieler mit zum Favoritenkreis. „Das Teilnehmerfeld war aber in diesem Jahr sehr stark besetzt, so dass es fast zehn Spieler gab, die sich Hoffnungen auf den Titel machen konnte“ berichte Pradel.

Als gesetzter Spieler hatte er in der ersten Runde ein Freilos, so dass er erst in der Runde der letzten 32 Spieler einstieg. Zum Auftakt fegte Pradel den Bochumer Michael Paul mit 6:0 und 6:0 vom Feld, es folgte das überraschend deutliche 6:2, 6:2 gegen den starken Godesberger Stefan Schenk. In der dritten Runde musste sein Kontrahent Lars Mosel (Wilhelmshaven) beim Stande von 3:0 wegen Verletzung aufgeben. Damit hatte Pradel bereits das Halbfinale erreicht. Hier wartete in Person von Nicolai Bedenbecker vom Polizei Sportverein Essen ein Lokalmatador, der sich überraschend vorgespielt hatte. An Pradel kam er aber nicht vorbei, der Heiligenhauser zog mit 6:1, 6:1 ins Finale ein.

Hochklassiges Finale findet ein jähes Ende

Dort traf er auf Sven Hüttner vom Sportclub Rot-Weiß Remscheid, der u.a. seinen Teamkollegen und Turnierfavoriten Matthias Huning ausgeschaltet hatte. Es entwickelte sich ein hochklassigen Finale, allerdings musste der Remscheider in der Mitte des ersten Satzes eine Behandlungspause beanspruchen. Seine Schulter schien beim Aufschlag Schmerzen zu bereiten. „Die Qualität der Aufschläge nahm aber zunächst dadurch nicht ab“, berichtete Pradel, der den Satz nach etlichen umkämpften Ballwechseln mit 6:3 gewann.

Beim Stand von 1:0 im zweiten Satz hatte Hüttner mit seiner Schulter ein Einsehen und gratulierte dem Spieler des RTC zu seinem mittlerweile dritten Deutschen Einzeltitel nach 2013 und 2019. „Dass ich mich in diesem extrem starken Teilnehmerfeld durchsetzen würde hätte mich im Vorfeld niemals für möglich gehalten, zumal ich ja lieber draußen auf der roten Asche spiele“, so Pradel nach seinem erneuten Triumph in der Halle.