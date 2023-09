André Laukmann präsentierte sich zum Saisonstart in bestechender Form. Gegen die SK Münstermaifeld gelang dem Spieler der SK Heiligenhaus ein neuer Bahnrekord.

Sportkegeln Laukmann führt SK Heiligenhaus mit Bahnrekord in die Saison

Velbert. André Laukmann macht da weiter, wo er in der letzten Saison aufgehört hat: Topspieler führt die SK Heiligenhaus mit 1013 Holz zum Auftaktsieg.

Die Kegler der SK Heiligenhaus feierten am ersten Spieltag der 1. Bundesliga einen Pflichtsieg im Heimspiel gegen die SK Münstermaifeld. Bis auf Tobias Brill, der seinen Durchgang mit einer sehr starken ersten Halbzeit begann, konnten die Gäste aus Rheinland-Pfalz die Heiligenhauser nie ernsthaft in Gefahr bringen. Auch die Neuerung zur Spielzeit 2023/24, wonach der Gästemannschaft ein 30-minütiges Einkegeln erlaubt ist, brachte den Münstermaifeldern keinen spürbaren Vorteil.

„Das Einkegeln war vor dem ersten Spieltag die große Unbekannte – die Sinnhaftigkeit oder den Nutzen werden wir dann kommende Woche beim Spiel in Rösrath beurteilen können“, berichtet Kapitän Marcel Grote über die Neuerung des DSKB (Deutscher Schere-Keglerbund), die den Heimvorteil minimieren soll, um den Gästen die Möglichkeit zu geben, die Bahnen intensiver kennenzulernen, als es bislang der Fall war.

Möglicherweise sahen sich die Gäste allerdings auch einer schier aussichtslosen Situation gegenüber, denn Topspieler André Laukmann machte da weiter, wo er in der letzten Saison aufgehört hatte. Mit einer unfassbaren Präzision warf er Kugel um Kugel in Richtung der neun Pinne, die in den meisten Fällen nicht den Hauch einer Chance hatten, dem Talent des Heiligenhausers Stand zu halten. Mit 1.013 Holz verbesserte Laukmann seinen eigenen Bahnrekord (aufgestellt im letzten Heimspiel der Playoffs 2022/23) um zwei Holz. Von 120 Würfen räumte der amtierende Weltmeister 95-mal komplett ab.

Erfolgreiches Debüt von Neuzugang Andreas Gimborn

Marcel Grote, der zwei Bahnen nebenan mit 911 Holz ebenfalls eine gute Leistung zeigte, schüttelte mehrmals ungläubig seinen Kopf, weil er diese Leistung nur zu gut einordnen kann: „Man sieht es ja sehr deutlich, wie schwer sich nicht nur die Gäste tun, sondern wie hoch die magische 900er Hürde auch für uns Heimspieler an jedem Spieltag ist. André hat sich über die Jahre perfekt auf die Bahn eingestellt – sein Wurf passt einfach wie maßgeschneidert. Da kann man einfach nur den Hut ziehen und sich glücklich schätzen, solch einen Kegler in seinen eigenen Reihen zu haben.“

Ein erfolgreiches Debüt feierte Neuzugang Andreas Gimborn in seinem ersten Spiel im Heiligenhauser Dress. Gimborn kam aus der NRW-Liga von den SK RWE Niederaußem, seine Klasse war den Verantwortlichen der SKH allerdings schon seit Jahren bekannt. Bisher scheiterte ein Wechsel immer an seiner Treue zum Verein und dem nahe gelegenen Wohnort. Sportlich wollte sich der 41-Jährige jedoch nochmal mit den Besten seines Sports messen.

Jetzt geht es für Heiligenhaus zum Aufsteiger nach Rösrath

Seine 895 Holz bedeuteten gleichzeitig die drittbeste Zahl des Tages. Hinter ihm kamen Marcel Schneimann (877 Holz), Raphael Kerkhoff (876 Holz und Matthias Simon (843 Holz) ins Ziel. Aufseiten der Gäste konnten Tobias Brill (858) und Robert Heinichen (823) noch Zahlen über 800 Holz liefern. Einem ungefährdeten Saisonsieg 5415:4777 Holz (56:22 und somit glatt 3:0) stand an diesem Spieltag nichts mehr im Wege.

Am kommenden Samstag gastieren die Heljens Red Lions bei Aufsteiger CfK GW 65 Rösrath (Beginn um 13 Uhr (Landesleistungsstützpunkt – Freiherr-vom-Stein-Straße – 51503 Rösrath). Hier möchte die Mannschaft um Kapitän Grote Zählbares mitnehmen – möglicherweise helfen die 30 Minuten Einkegeln dabei, den Ausschlag für ein erfolgreiches Auswärtsspiel zu geben.

