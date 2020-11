Langenberg. Es habe zuletzt nicht mehr viele Mitglieder gegeben, das soll sich nun ändern. Dafür übernimmt ein bekannter Name die Handballabteilung der LSG.

Die Handballabteilung bei der Langenberger SG befand sich in der vergangenen Zeit in einem ausgedehnten Winterschlaf. Nun scheint sie diesen jedoch abgeschüttelt zu haben und möchte mit Kraft in die Zukunft starten. Eine wichtige Rolle dabei soll Holger Wille einnehmen.

Der langjährige Abteilungsleiter beim Nevigeser TV und Trainer beim Niederbergischen HC wird nun bei der LSG der neue starke Mann als Abteilungsleiter. „Wir sind ja Teil der Spielgemeinschaft beim NHC, beim Handball in Langenberg gab es aber nicht mehr so wahnsinnig viele Mitglieder, das möchte ich nun wieder aufbauen“, sagt Wille.

Langenberger SG bietet zudem viel Online-Training an

Bis zum 6. Januar sind ihm noch die Hände gebunden, der Handball-Spielbetrieb liegt still. Danach soll aber - wenn es die Pandemie ermöglicht - neu aufgebaut werden. „Hier fangen wir von der Pike auf an und wollen ein paar Gruppen aktivieren“, sagt auch Vereinsvorsitzender Ismet Colak.

Bis dahin hält sich der Klub, der auch Badminton, Crossfit, Zumba, Fitness, Kinderturnen, Taekwondo, Tennis, Darts, Jazztanz, Intercrosse, Kanu, Leichtathletik, Parkour, Pilates, Rollkunstlauf, Tischtennis, Turnen, Volleyball und Yoga anbietet, mit Online-Training fit. „Wir bieten sieben Mal die Woche Online Live-Training an. Fünf Mal die Woche immer um 19 Uhr für die Erwachsenen und um 17 Uhr für die Kinder. Wir fahren nicht runter auf Sparflamme. Ganz im Gegenteil“, so Colak.

