Langenberger SG holt zwei DM-Medaillen

Lünen. Die Langenberger Talente Joshua-Elias Pauly und Ceyda Arslan bringen es bei der Deutschen Meisterschaft in Lünen auf den Bronzerang.

Gleich fünf Talente aus dem Taekwondo-Team der Langenberger SG hatten sich für die Deutschen Meisterschaften der Junioren und Senioren in Lünen qualifiziert. Doch das Quintett schrumpfte kurzfristig zum Trio, denn Melina Heckmann und Aylin Colak verletzten sich in der Vorbereitung und musten die Teilnahme absagen.

Das war aus Langenberger Sicht schon schade, denn womöglich wären sie Kandidatinnen für die Spitzenplätze gewesen. So hatte Aylin Colak bei der Kadetten-DM in Wilsdruff eine Medaille geholt und war bei einigen Grand-Prix-Turnieren auf Platz eins gelandet.

Quintett schrumpft zum Terzett

Das verbliebene kleine Team feierte dennoch einen großen Erfolg. Es gab zwei Bronze-Medaillen für Ceyda Arslan und Joshua-Elias Pauly. Beider hatten es mit guten Leistungen bis ins Halbfinale gebracht: Die 14-jährige Ceyda Arslan präsentierte sich in starker Form, wie Abteilungsleiterin Melanie Colak lobte.

Nachdem sie ihre Vorrunden-Kämpfe gewonnnen hatte wurde die junge Langenbergerin im Halbfinale von der Deutschen Meisterin der 59-kg-Klasse gestoppt. Haarscharf am Finale vorbei schrammte der 14-jährige Joshua-Elias Pauly. „Er ist in den vorrundenkämpfen gut ins Turnier gestartet, hat aber ärgerlicherweise nur seinen Halbfinalkampf knapp verloren“, meinte Melanie Colak. Beide LSG-Talente hielten sich aber mit dem Bronzerang schadlos.

Keinen Platz auf dem Treppchen erreichte der Dritte im LSG-Bunde in Lünen, Isnaur El´darhanov. Er schied in der Herren-Klasse bis 58 kg frühzeitig aus.

Allerdings hatte der Langenberger, der schon einige schöne Erfolge bei DM-Turnieren feiern konnte, hatte diesmal sein Debüt in der Erwachsenen-Klasse gegeben.

Überhaupt waren alle DM-Teilnehmer der LSG in Lünen nach einem Wechsel zum neuen Jahr in eine höhere Altersklasse die Jüngsten in ihren Konkurrenzen. Auch deshalb sei ihre Leistung sehr hoch zu veranschlagen, betonte Melanie Colak, die den hoffnungsvollen Kampfsport-Nachwuchs nun mit dem Trainerteam auf die anstehenden Gran-Prix-Turniere vorbereitet.