Langenberger Schwimmverein sitzt auf dem Trockenen

Aufgrund der Covid-19-Pandemie kam die Vereinstätigkeit des Langenberger Schwimmvereins fast vollständig zum Erliegen , alle Bäder und Hallen wurden geschlossen, sämtliche Wettkämpfe wurden abgesagt, natürlich auch das eigene 11. Franz-Worring-Gedächtnis-Schwimmfest .

Vergessen waren die Leistungen in den Wettkämpfen zu Beginn des Jahres , wie der Aufstieg der Damenmannschaft in die nächsthöhere Gruppe bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften . Die Jahreshauptversammlung wurde abgesagt, Vorstandssitzungen konnten zunächst nur per Telefonkonferenz und erst ab Juli wieder – allerdings nur in Minimalbesetzung – im Vereinsheim stattfinden.

Trainingsbetrieb beim Langenberger SV war stark eingeschränkt

Vor allem aber war der ebenfalls im Juli wieder beginnende Trainingsbetrieb stark eingeschränkt: Die zugelassenen Teilnehmer – in Nierenhof 15, im großen Becken des Nizzabads nur 17 – mussten sich an die bestehenden Rechtsvorschriften halten: Treffen mit Mundschutz vor der Halle, dort schriftliche Niederlegung der persönlichen Daten, Desinfektion der Hände unter Aufsicht und unter Einhaltung der gebotenen Abstände in die Umkleiden. Dann kurz unter die Dusche (nicht mehr als zwei Personen gleichzeitig) und dann – wieder unter Aufsicht – ins Becken zum Training.

Aber die Zeit der relativen Ruhe, in der das allerdings stark eingeschränkte Training wieder möglich war, währte leider nicht lange: Die Zahl der Corona-Neuinfizierten war wieder derart angestiegen, dass die bereits vollständig vorbereitete Trainingswoche in Emden (einen Tag vor dem Start) abgesagt werden musste und die Schwimmbäder ab dem 2. November erneut geschlossen wurden.

Vorbereitungen für Eltern-Kind-Schwimmen sind getroffen

Eine ganze Wettkampf-Saison fällt aus, aber der LSV ist optimistisch: Die Vorbereitung von Trainingswochen in den Winter-, Oster- und Herbstferien ist nicht unterbrochen , ebenso wenig die Qualifikation zur zertifizierten Schwimmschule.

Die Voraussetzungen zum Beginn des seit längerem geplanten Eltern-Kind-Schwimmens mit zwei speziell ausgebildeten Übungsleitern sind inzwischen abgeschlossen. Der LSV ist sich sicher: Es kommen auch wieder bessere Zeiten, in denen es auch wieder einen Zugang von neuen Mitgliedern geben wird.

Mehr Sportnachrichten aus Velbert und Heiligenhaus gibt es hier