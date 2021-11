Kreisliga B: Dämpfer für den TSV Neviges, Stella rückt ran

In der Kreisliga B konnte Türkgücü Velbert II einen hohen Sieg feiern. Die SSVg Heiligenhaus II wartet weiterhin auf einen Treffer.

Breite Burschen Barmen - TSV Neviges Engizek 4:2 (2:2). Nach der Niederlage im Spitzenspiel aus der Vorwoche musste sich der TSV Neviges auch im Verfolgerduell in Barmen geschlagen geben. In einer engen Partie konnten Türkhan (35.) und Dogan (41.) zwei Rückstände zur Pause egalisieren, nach dem Seitenwechsel hatten die Gastgeber den längeren Atem und siegten noch mit 4:2. Der TSV verliert so langsam den Anschluss zu Platz eins, der bei einem Spiel in der Hinterhand elf Zähler entfernt ist. Nächster Gegner ist der Letzte SV Heckinghausen II.

Wichlinghauser Kickers – SC Velbert III 3:1 (1:1)

Bittere Pille für die weiterhin strauchelnde Drittvertretung der Clubberer. Hatte man die Hoffnung, der Befreiungsschlag der Vorwoche könnte den Knoten lösen, gab es bei den Wichlinghauser Kickers eine schmerzhafte Niederlage. Höpfner glich den ersten Rückstand noch aus (30.), bis spät im Spiel roch es nach Remis. Doch die Hausherren schlugen noch zwei Mal zu und fügten dem SC die sechste Niederlage aus zehn Spielen zu. Nach einem spielfreien Wochenende kommt der Spitzenreiter Dönberg.

SV Union Velbert III – ASV Mettmann II 2:2 (1:0)

In der Vorwoche verlor die dritte Mannschaft des SV Union Velbert noch spät zwei Punkte bei Dornap-Düssel II, gegen den ASV Mettmann II holte das Team im Duell zweier formstarker Mannschaften spät noch einen Zähler. Jaziris Führung (16.) drehten die Gäste nach dem Seitenwechsel um, zehn Minuten vor dem Ende war dann erneut Jaziri mit dem 2:2 zur Stelle (82.), mehr war aber gegen den Ersten nicht drin. Mit vier ungeschlagenen Spielen am Stück geht es nun zu Türkgücü Velbert II.

Stella Azzurra Velbert – SV Rot-Weiß Wülfrath II 2:0 (0:0)

Stella Azzurra Velbert hat den Patzer des Spitzenreiter ASV Mettmann II genutzt und ist mit einem hart erkämpften 2:0-Sieg gegen den SV Rot-Weiß Wülfrath II bis auf zwei Zähler an den Platz an der Sonne herangerückt – bei einem Spiel weniger. Ein Solito-Doppelpack in der Schlussphase bescherte Stella den sechsten Sieg im neunten Spiel. Weiter geht es bei der zweiten Mannschaft des TSV Einigkeit Dornap-Düssel.

Sportfreunde Dönberg II – Türkgücü Velbert II 3:6 (1:3)

Die Reserve von Türkgücü Velbert kommt in der Saison an. Nach einem Sieg aus sieben Spielen gelang vor Wochenfrist der zweite Erfolg, nun konnte bei den Sportfreunden Dönberg II nachgelegt werden. Ein frühes Eigentor (6.) brachte die Führung, den Ausgleich beantworteten Rexhepi (20.) und Hamza (29.). Letzterer entschied die Begegnung auch mit dem 4:1 (63.), ehe das 2:4 fiel und Kaul sowie Imeri das Ergebnis in die Höhe schraubten. Nun kommt Union III.

SSVg 09/12 Heiligenhaus II – TFC Wuppertal 0:0

Die Spiele der zweiten Mannschaft der SSVg 09/12 Heiligenhaus in der Kreisliga B sind momentan nichts für Feinschmecker. Wie schon in der Vorwoche gegen Blau-Weiß Langenberg fielen auch in der Partie mit dem Tabellenletzten TFC Wuppertal keinerlei Tore. Der Punktgewinn brachte dennoch eine kleine Verbesserung in der Tabelle, wo die Heiligenhauser nun auf Position sieben rangieren. Das nächste Spiel findet erst Anfang Dezember statt, wenn der SV Rot-Weiß Wülfrath II an der Talburgstraße gastiert.

