Intercrosse: L.A. Panthers aus Velbert holen sechs Punkte

Die L.A. Panthers sind gut in die Deutsche Intercrosse-Saison sgestartet.

Essen. Den L.A. Panthers aus Velbert-Langenberg ist der Start in die Deutsche Intercrosse-Liga geglückt. Trotz Steigerungspotenzial gab es zwei Siege.

Lang war die Pause in der Deutschen Intercrosse Liga. Nachdem die letzten beiden Saisons aufgrund der Pandemie abgebrochen werden mussten, ging es nun unter Einhaltung der 3G-Regeln und anhand eines eigens ausgearbeiteten Hygienekonzepts für Intercrosse-Deutschland wieder los.

Die L.A. Panthers aus Velbert-Langenberg trafen im ersten Spiel auf die Red Deers Hösel aus Ratingen. Nach holprigem Start konnten sich die Panthers noch in der ersten Halbzeit durch hohe eine Laufbereitschaft und eine starke Defensivarbeit einen beruhigenden Vorsprung erspielen und diesen kontinuierlich ausbauen. Am Ende stand ein souveräner 22:5 Erfolg für die Velberter zu Buche.

Im zweiten Spiel trafen die Senderstädter in einem umkämpften Spiel auf die Intercrosse Essen-Eagles, die Gastgeber des ersten Spieltages. Zwar liefen die Essener (abgesehen vom 1:0) fast über die gesamte Spieldauer einem Rückstand hinterher, ließen sich jedoch nie entscheidend abschütteln. Die Panthers hatten vor allem mit Ihrem Offensivspiel zu kämpfen und konnten sich maximal mit vier Toren absetzen. Insbesondere am Spielende wurde es nochmals knapp, was sich im Endstand von 19:17 widerspiegelt.

L.A. Panthers: Nächster Intercrosse-Spieltag Anfang 2022

Auch wenn es aufseiten der Panthers noch einiges zu Verbessern gilt, war es ein durchaus gelungener Saisonstart und die ersten sechs Punkte sind auf der Habenseite. Besonderer Respekt gebührt den Pirna Lions, die nach knapp siebenstündiger Anreise und mit nur sechs Feldspielern die Teams aus Essen (26:12) und Hösel (18:12) deutlich bezwingen konnten und noch am selben Nachmittag wieder die Heimreise antraten.

Der nächste Spieltag ist für Januar/Februar 2022 in Langenberg geplant.

Intercrosse-Interessierte können sich stets bei den L.A. Panthers melden. Kontaktmöglichkeiten bestehen über die Facebookseite oder den Instagram-Account „l.a.panthers“

Mehr Sportnachrichten aus Velbert und Heiligenhaus gibt es hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert Heiligenhaus