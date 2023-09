HSG Velbert/Heiligenhaus: Taktischer Kniff ebnet den Weg

Essen. Handballer der HSG Velbert/Heiligenhaus suchen lange nach dem richtigen Mittel, werden bei GW Werden aber auch fündig und holen den dritten Sieg.

Die Siegesserie der HSG Velbert/Heiligenhaus hält an: auch das dritte Saisonspiel konnten die Adler nach einer umkämpften Partie bei Grün-Weiß Werden mit 23:20 für sich entscheiden. Die Vorbereitung auf die Partie war dabei nicht optimal:

„Wir kamen in eine heiße, stickige Halle und bekamen dann auch noch mitgeteilt, dass dort absolutes Haftmittelverbot gilt. Da brauchte es erstmal etwas Aufbauarbeit, um die Laune in der Kabine wieder aufzubessern“, berichtet HSG-Coach Oliver Franke. Die Aufbauarbeit fruchtete allerdings, die Velberter fanden gut in die Partie und führten immer wieder knapp.

Trotzdem war die Partie im ersten Durchgang sehr zerfahren, beide Mannschaften hatten Probleme mit dem Spielgerät und produzierten zahlreiche technische Fehler. So ging es mit einem gerechten 11:11 in die Kabinen - die Velberter konnten damit natürlich nicht zufrieden sein. Der Start in den zweiten Abschnitt wurde wie schon in den beiden Auftaktspielen erneut verschlafen, Werden konnte sich durch einen 3:0-Lauf auf 14:11 absetzen.

Die Adler bewiesen jedoch erneut Moral, kämpften sich schnell wieder heran, konnten sich jedoch nicht entscheidend in Führung bringen. Erst der entscheidende taktische Kniff von Oliver Franke, die Umstellung auf eine doppelte Manndeckung gegen die starken Werdener Rückraumspieler Manuel Rademacher und Lucas Jachens, brachte die Gäste auf die Siegerstraße.

Leo Loose ist der HSG Velbert/Heiligenhaus ein starker Rückhalt

Lucas Müller konnte in dieser Phase von Rechtsaußen einige elementar wichtige Treffer erzielen, Lennard Köhler und Simon Püttmann schweißten den Innenblock zusammen und der über die gesamten 60 Minuten stark agierende Torhüter Leo Loose zog den Hausherren komplett den Zahn.

In der 53. Minute stellten die Velberter auf 22:18 und brachten diese vorentscheidende Führung anschließend souverän ins Ziel. Nach dem Spiel war die Erleichterung und Freude bei den Adlern groß, Trainer Franke kommentierte: „Solche Spiele gewinnt man nur mit der richtigen Einstellung, Teamgeist und der gemeinsam erarbeiteten Kondition aus der intensiven Vorbereitung!“

Der Mann des Tages zwischen den Pfosten gab eine Einschätzung aus Spielersicht: „Wir haben uns sehr schwer getan gegen die individuelle Klasse des Werdener Rückraums. Im Laufe der zweiten Halbzeit haben wir dann aber eine überragende Abwehr gestellt und haben es Werden extrem schwer gemacht ein Tor zu erzielen. Großes Lob geht raus an die Moral und den Einsatz von jedem Einzelnen. Wir haben alles rausgehauen und in einer harzfreien und sauwarmen Halle unsere nächsten zwei Punkte verdient“, so Leo Loose nach der Partie.

Die Velberter weisen so nach drei anspruchsvollen Aufgaben zum Saisonstart weiterhin eine makellose Bilanz von 6:0 auf und freuen sich auf drei weitere schwere Spiele vor der Herbstpause. Am kommenden Sonntag kommt mit dem SV Wersten 04 ein Gegner ins Emka Sportzentrum, der den Velbertern in der Vergangenheit ordentlich Probleme bereitet hat.

Auf diese Aufgabe folgen die zwei vermeintlichen Topspiele gegen die ebenfalls ungeschlagenen Absteiger ETB SW Essen und HSG Mülheim/Styrum. Hier wird es gelten, sich vor der Herbstpause eine gute Ausgangsposition zu erspielen und in diesen Duellen zu bestehen.

Mehr Sport aus Velbert & Heiligenhaus

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert Heiligenhaus