HSG Velbert/Heiligenhaus klettert auf den dritten Platz

Velbert Die HSG-Handballer haben die Hinrunde mit einem 35:30 gegen Fortuna Düsseldorf beendet. Weil die Konkurrenz patzte, ist die das Team nun Dritter.

Die Vorzeichen vor der Partie waren alles andere als optimal: Wie auch bei anderen Vereinen hat die Grippewelle auch die Adler erwischt. In der vergangenen Trainingswoche konnte nur mit einem Rumpfkader gearbeitet werden, die Hoffnung war, dass einige Spieler am Sonntag zum Spiel wieder zur Verfügung stehen. Dieser Wunsch ging allerdings nur teilweise in Erfüllung - zum Glück stand mit Addi Streibelt immerhin ein Torwart zur Verfügung.

In der ersten Halbzeit hielten die Düsseldorfer lange gut mit, trafen hochprozentig aus dem Rückraum und nutzten Velberter Ballverluste eiskalt im Konterspiel aus. Die HSG agierte in einer offensiveren Deckungsformation, in der ein bärenstarker Fynn Haferkamp die gesamte Mannschaft mitriss – so gelang es, das gebundene Spiel der Düsseldorfer immer besser zu unterbinden und sich Tor für Tor abzusetzen.

„Wir gehen mit 19:14 in die Kabine, das spiegelt auch die erste Halbzeit wider, denn wir waren klar das bessere Team“, so HSG-Coach Oliver Franke nach der Partie. In der zweiten Halbzeit schaffte es die Fortuna besser, ihren großen Kreisläufer ins Spiel einzubinden und so Tore, Zeitstrafen und Siebenmeter herauszuholen.

Vorne probierte die HSG in dieser Phase zu häufig, über den großgewachsenen Mittelblock abzuschließen, was die Gäste postwendend mit weiteren Gegenstößen bestraften und so auf ein Tor herankamen.

Starke Leistung von Torhüter Streibelt

Nun war die HSG gefragt und gab die richtige Antwort: Im Angriff kombinierten sich die Adler immer wieder durch, in der Abwehr zeigten sie noch mehr Einsatz – und Torhüter Streibelt zeigte einige wichtige Paraden und bot seiner Mannschaft einen starken Rückhalt.

So konnten sich die Velberter die zwei Punkte sichern und sie mit einem 35:30 sicher nach Hause bringen. „Das war eine sehr starke Teamleistung, jeder hat seinen Beitrag geleistet – egal ob auf der Tribüne, auf der Bank oder auf dem Spielfeld“, fasste Franke zusammen. Trainerkollege Zekeriah Malagic pflichtete ihm bei: „Obwohl wir einige Ausfälle kompensieren mussten, haben die Jungs toll gekämpft und über weite Strecken gut gespielt.“

Der mit neun Toren glänzende Thiemo Wehefritz zeigte sich nach dem Spiel glücklich: „Wir haben das Spiel eindeutig in der Abwehr gewonnen, mit starkem Kampf und einem überragenden Torhüter! Vorne haben wir weitestgehend klar und einfach gespielt und die großen entstehenden Räume gut genutzt – deswegen lief es auch heute bei mir gut, weil wir als Einheit funktioniert haben und ich die herausgespielten Chancen mit dem nötigen Wurfglück nutzen konnte.“

Der ebenfalls vor der Saison zurückgekehrte Rückraumspieler ordnete die zwei Punkte ein: „Das Spiel war unfassbar wichtig, vor allem im Hinblick auf die Ergebnisse der Tabellennachbarn. Wir werden nächste Woche alles geben, auch das letzte Spiel des Jahres für uns zu entscheiden.“

Mehr Sport aus Velbert & Heiligenhaus

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert Heiligenhaus