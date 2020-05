HSG Velbert/Heiligenhaus gibt Nachwuchsspieler eine Chance

Velbert/Heiligenhaus. Der Handball-Landesligist zieht einen Linksaußen aus der eigenen Jugend in den Kader der ersten Mannschaft.

Nachdem der Klassenerhalt in der Landesliga klar ist, treibt die HSG Velbert/Heiligenhaus die Personalplanungen an. Zuletzt verpflichtete das Team von Coach Elmar Müller, der auch in der kommenden Spielzeit an der Seitenlinie stehen wird, Rückraumspieler Max Zador vom TB Wülfrath.

Nun hat der Klub ein Talent aus dem eigenen Stall mit einem Vertrag für die erste Mannschaft ausgestattet. Lutz Niemarkt bekommt die Chance, sich in der Landesliga zu beweisen. Niemarkt waren in der ersten Saison schon die ersten Einsätze bei den Senioren vergönnt, nun soll der Linksaußen richtig Fuß fassen.