HSG Velbert/Heiligenhaus bei Elbemasters auf Rang drei

Die Elbemasters in Winsen an der Luhe sind ein internationales Jugendhandball-Turnier mit Mannschaften aus den Niederlanden, Litauen, Frankreich, Dänemark und Deutschland – und in diesem Jahr auch aus Velbert/Heiligenhaus.

Gespielt wurde in den Altersklassen der A-, B- und C-Jugend. Insgesamt über 760 Spielerinnen und Spieler, 100 Trainerinnen und Trainer sowie Betreuer und 140 freiwillige Helfer waren dabei – damit ist es eines der größten Jugend-Turniere in Deutschland.

HSG Velbert/Heiligenhaus mit zwei Mannschaften in Winsen dabei

Die HSG Velbert/Heiligenhaus reiste mit ihren beiden Mannschaften der weiblichen A-Jugend und der männlichen B2 zum Turnier. Die Mannschaft der weiblichen A-Jugend mit ihrem Trainer Björn Hiemer spielte eine gute Vorrunde und schied erst im Viertelfinale gegen HV Blerick aus den Niederlanden aus.

Lautstark unterstützt von der weiblichen A-Jugend erwischte die männliche B2 mit ihrem Trainer André Frevert einen guten Start und gewann als Außenseiter direkt ihr Auftaktspiel gegen den Mitfavoriten und ausrichtenden Verein der HG Winsen. Nach erfolgreich überstandener Gruppenphase kam das Team bis ins Halbfinale, in dem die Jungadler gegen den späteren Turniersieger ULA Varena aus Litauen trotz einer starken Partie ausschieden.

HSG Velbert/Heiligenhaus gewinnt Spiel um Platz drei vor toller Kulisse

Am Finaltag stand für die männliche B2 das kleine Finale um Platz drei gegen das Team der TSG Offenbach-Bürgel an.

Vor einer großartigen Kulisse mit über 500 Zuschauern und Einlaufkids gewann die Mannschaft der HSG das Spiel mit 16:10 und sicherte sich damit den dritten Platz. Stolz konnten die Jungs dafür einen Pokal mit nach Hause nehmen.

Trainer André Fevert wertet das Wochenende nicht nur deshalb als vollen Erfolg: „Es war eine super Erfahrung für die Jungs, auf so einem großen und internationalen Turnier spielen zu können. Der Austausch mit anderen Nachwuchsspielern war sehr interessant, und sportlich konnten meine Jungs über sich hinauswachsen.“

