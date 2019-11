Eigentlich sind die Handball-Herren der HSG Velbert/Heiligenhaus schon reif für die Winterpause, seit einigen Wochen plagen sie arge Personalprobleme. Aber ausgerechnet jetzt häufen sich die Pflicht-Termine, binnen einer Woche stehen drei Landesliga-Spiele auf dem Plan.

Das erste wurde nun unter der Woche mit 18:31 in Radevormwald mit dem letzten Aufgebot von gerade einmal neun Feldspielern verloren, am kommenden Samstag geht es ebenfalls mit einem Minikader weiter und schon am Dienstag folgt eine weitere Partie.

Auf dem Nachholspiel lastet ein Fluch

Auf dem Nachholspiel bei der HSG Rade/Herbeck scheint zudem ein Fluch gelegen zu haben. Gleich zweimal musste die Partie verschoben werden, als es nun an einem späten Abend-Termin unter der Woche klappte, lief für die Adler so ziemlich alles schief. Wieder fehlte mehr als ein halbes Dutzend Stammspieler, darunter gleich beide Torhüter, wegen Erkrankungen und Verletzung.

Zwischen die Pfosten gingen dann Philip von Schemm und Lukas Mantvill, Letzterer war allerdings auch verletzt und saß daher die meiste Zeit auf der Bank.

Au dem Feld stand derweil der kurzfristig reaktivierte Zekeriah Malagic, der seine Laufbahn bereits beendet hat.

Die HSG, hier mit Thiemo Wehefritz, stand in Radevormwald mit dem letzten Aufgebot auf verlorenem Posten. Foto: Ulrich Bangert / FUNKE Foto Services

Hinzu kam, dass die Adler bisher überwiegend mit Harz gespielt und trainiert haben, in Radevormwald wurde nun „ohne“ gespielt, auch das eine kurzfristige Umstellung.

„Heraus kommt dann eine verdiente Niederlage. Gastgeber HSG Rade war besser“, bekannte Adler-Trainer Marvin Wettemann, der allerdings betonte, dass es keinen Grund geben, ach der deutlichen Niederlage auf die Mannschaft „draufzuhauen“.

Stattdessen ist ihm wichtig heraus zustellen: „Gerade angesichts der schwierigen Umstände mache ich den Spielern keine Vorwürfe.“ Sicher müsse man mit ein paar Ausfällen fertig werden, derzeit fehlt aber praktisch eine komplette Mannschaft. In Radevormwald fielen u.a die Torhüter Jäger und Musacchio sowie Jung, Bergfeld, Kevin und Philipp Hellmond, Hahne, Wagner und Köhler aus.

Allzu große Besserung ist nicht in Sicht, im Heimspiel am kommende Samstag (19 Uhr) gegen die Drittvertretung der bergischen Panther wird auch Björn Kocherscheidt ausfallen. „Zudem müssen die Adler in dieser Partie auf ihre Stammhalle verzichten und in den Birther Sportpalast ausweichen.

„Wir werden des Beste draus machen und weiter Gas geben“, verspricht Trainer Wettemann.

HSG Velbert/Heiligenhaus: vom Schemm, Mantvill; von Behr, Hebel, Benebeck,

Wehefritz, Kocherscheidt, Püttmann, Schulz, Müller, Malagic.