HSG überwindet Angstgegner, TV Angermund II schon im Visier

Mülheim. Endlich! HSG Velbert/Heiligenhaus siegt gegen Angstgegner Mülheim/Styrum II. Besonders eine Position ragt bei den Velbertern heraus.

Es war ein Gastspiel, das mit Vorsicht zu genießen war. Die HSG Velbert/Heiligenhaus besuchte die HSG Mülheim/Styrum II, die ihnen in den letzten Jahren nie lag und regelmäßig Schwierigkeiten bereitet hatte.

HSG Velbert/Heiligenhaus sichert sich zweiten Tabellenplatz in der Landesliga

Doch diesmal waren die Adler gut vorbereitet und hatten immer eine Antwort auf die Aufgaben der Gastgeber parat. Mit dem 33:28-Auswärtserfolg untermauerten sie den zweiten Tabellenplatz in der Landesliga.

Geduldig und sicher im Abschluss waren die Angriffe der Adler, in der ersten Hälfte hatten sie jedoch im Deckungsverband noch Schwierigkeiten, das Zusammenspiel der Mülheimer zwischen dem Rückraum und dem Kreis zu unterbinden. So wurden einige Tore aus dieser Kombination erzielt und zahlreiche Siebenmeter gepfiffen - dies allerdings auf beiden Seiten, in der ersten Hälfte insgesamt acht an der Zahl.

In der zweiten Hälfte läuft es

Die Schwierigkeiten in der Kreisläuferverteidigung stellte die HSG mit Beginn der zweiten Hälfte ab und das Zusammenspiel zwischen Torwart und Deckung funktionierte nach einer kurzen Phase mit zahlreichen Gegentoren dann auch viel besser. Auch die Maßnahme der Mülheimer, den starken Alex Markowicz in Manndeckung zu nehmen, verunsicherte den Angriff nicht. Markowicz warf schließlich elf Tore.

„Vor der Partie haben wir genau für diese Situationen Lösungen besprochen und das einwandfrei umgesetzt. Das freut mich natürlich besonders“, erklärt Oliver Franke, der mit Zekeriah Malagic das HSG-Trainertandem bildet. Als „herausragend“ bezeichnete er die Quote von den Außen-Positionen, hier konnten sich Lennard Köhler und Justus Klement auszeichnen.

Leistung der Mannschaft sorgt für Freude

Auch Trainerkollege Zekeriah Malagic zeigte sich zufrieden: „Es war ein gutes Spiel gegen einen unangenehmen Gegner. Wir haben den Kampf angenommen und uns durchgesetzt, am Ende sogar recht deutlich mit 33:28.“

Die meisten Treffer erzielte Alexander Markowicz. Mit elf Punkten verschaffte er dem HSG einen deutlichen Vorsprung. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Franke betont zum Abschluss, wie wichtig der wieder herrschende Rückenwind für die kommende Doppelaufgabe sein wird: Bereits am Donnerstag steht um 20:30 im Emka-Sportzentrum in Velbert das Nachholspiel gegen TV Angermund II an, am Sonntag gastiert an gleicher Stelle um 16 Uhr die Zweitvertretung aus Überruhr.

Vier Punkte aus diesen zwei Partien wären eine klare Ansage an die Konkurrenz im Kampf um Platz zwei.

HSG Velbert/Heiligenhaus: Jäger, vom Schemm – Klaus (3), Kocherscheidt,

Niemarkt, M. Müller (8), Engnath, Klement (6),

A. Markowicz (11), L. Müller, M. Markowicz, Köhler (5)

