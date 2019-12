HSG: Adler landen zum Abschluss im Zitronenbunker

Niederberg. Für die Handballerinnen und Handballer steht die wohlverdiente Winterpause vor der Tür. An diesem Wochenende werden auch die niederbergischen Teams aktiv und wollen den sportlichen Jahresabschluss möglichst positiv gestalten. Während die Teams der HSG Velbert/Heiligenhaus in der Heimat spielen, stehen für den Niederbergischen HC und den TVD Velbert Auswärtspartien auf dem Programm – mit einer Ausnahme.

Derby in der Bezirksliga

Die Herren der HSG Velbert/Heiligenhaus beenden das Handballjahr 2019 am Sonntag in der Halle Langenberger Straße. Den Anfang im Zitronenbunker machen am dritten Advent die Bezirksligisten, die den Niederbergischen HC zum Derby empfangen. Um 14:50 Uhr startet das Duell zwischen den fünftplatzierten Hausherren und den drittplatzierten NHC-Amateuren. Es darf also durchaus ein spannendes Spiel auf hohem Niveau erwartet werden.

Im Anschluss an die Bezirksliga-Partie bestreitet die Landesliga-Auswahl der Adler ihr elftes Saisonspiel. Ab 16:30 Uhr ist mit dem ATV Hückeswagen der aktuell punktgleiche Tabellennachbar zu Gast. Die Mannschaft von Trainer Marvin Wettemann wünscht sich nach vier Niederlagen in Serie zum Jahresabschluss endlich wieder ein Sieg.

Die Verbandsliga-Damen des Niederbergische HC reisen am Sonntag nach Mülheim zum SV Heißen. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Abschließend wird noch die dritte Garde der HSG aktiv. Ab 18:15 Uhr bestreitet die Adler-Reserve das Kreisliga-Derby gegen den TVD Velbert II. Die HSG geht als klarer Favorit in die Partie.

Wie auch die Bezirksliga-Herren spielen die Verbandsliga-Damen des Niederbergischen HC am Sonntag auswärts. Mit einem souveränen Erfolg vom vergangenen Spieltag im Rücken, reisen die Niederbergerinnen zum SV Heißen und haben die Möglichkeit mit einem Sieg in Mülheim in der Tabelle zu klettern – ein Überwintern im oberen Tabellendrittel wäre ein Erfolg für die Milde-Damen. Der SVH rangiert derzeit zwei Plätze vor dem NHC, könnte nun aber überholt werden

Mit einem Spitzenspiel verabschiedet sich die zweite Herrenmannschaft der Niederberger an diesem Wochenende in die Winterpause. Sonntag ab 16 Uhr gastiert das Team von Trainer Holger Wille beim ungeschlagenen Tabellenführer HC Hasslinghausen. Im Falle eines Sieges würden die Niederberger auf einen Punkt herankommen.

Spitzenspiel in der Kreisliga

Die Drittvertretung des NHC wird bestreitet bereits heute ihr letztes Spiel des Jahres, allerdings in heimischer Halle. Ab 18 Uhr empfangen die Kreisligisten die vierte Mannschaft der Cronenberger TG im Nevigeser Waldschlösschen. Auch das Bezirksliga-Team des TVD Velbert wird bereits am Samstag aktiv. Die Bäumer spielen ab 17:30 Uhr beim TB Wülfrath II und nehmen dabei die Favoritenrolle ein.