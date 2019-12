HC Velbert überwintert auf Platz zwei

Einen starken Jahresabschluss haben die Hockey-Damen des HC Velbert in der Hallen-Oberliga hingelegt. Nach dem überzeugenden 5:0-Auswärtserfolg bei Schwarz-Weiß Köln überwintern die HCV-Damen auf dem zweiten Tabellenplatz, wobei sie wieder mit dem Spitzenreiter Rot-Weiß Köln II auf Tuchfühlung sind.

Der Kontakt schien nach dem überraschenden Punktverlust der Velberterinnen in der Vorwoche gegen Schlusslicht Aachen verloren zu gehen. Denn damit war der Rückstand auf fünf Punkte angewachsen.

Der Tabellenführer patzt, der HCV schließt wieder auf

Doch da sich die Kölnerinnen beim 4:5 in Bergisch-Gladbach auf die ersten Saisonniederlage eingelassen haben, konnte der HC Velbert den Abstand auf nur noch zwei Punkte verkürzen. Denn er nutzte den Patzer des Tabellenführers mit einer tollen Leistung in Neuss. Gestützt auf eine gute Defensive, die in der hervorragend aufgelegten Keeperin Aylin Söylemez ihren großen Rückhalt besaß, zogen die Velberterinnen ein schwung- und druckvolles Spiel auf.

Die HCV-Damen (dunkles Trikot) nehmen die Spitze ins Visier. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Jule Hänel, die im Nachschuss nach einer Ecke traf, sowie Julia Greve, die eine weitere Ecke mit einem schönen Schuss verwandelte, schossen die verdiente 2:0-Halbzeitführung heraus.

Darauf ruhten sich die HCV-Damen keineswegs aus. Gina Ludwig mit zwei Treffern sowie noch einmal Jule Händel schraubten das Ergebnis in die Höhe. Torjägerin Carlotta Ganssen hatte dabei diesmal als Vorbereiterin geglänzt.

Trainer Maurice Krampe war zufrieden: „Die Mädels haben sich in den letzten Wochen hervorragend entwickelt und liegen verdient nur zwei Punkte hinter dem Tabellenführer aus Köln. So kann es weitergehen.“

Torhüterin Söylemez hält die Null

Eine Spielerin stellte der Trainer diesmal heraus: „Heute ist besonders unsere Torhüterin Aylin Söylemez hervorzuheben, die das Kunststück vollbracht hat ein komplettes Hallenhockeyspiel „zu null“ zu spielen, absolute Spitze!“

HCV-Damen: Söylemez,, Ganssen, Greve (1), Hänel (2), Jülicher, Krampe, Ludwig (2), N. Pickshaus, Röhricht, Schmahl, Schulte, Spiller