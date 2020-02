HC Velbert stürmt mit zweistelligem Sieg an Spitze

Die Hockey-Herren des HC Velbert haben sich im Dreikampf um den Aufstieg in die Oberliga wieder einen Vorsprung verschafft. Am zweiten Rückrunden-Spieltag übernahmen sie dank eigener starker Leistung und dank eines Patzers des hartnäckigsten Konkurrenten Crefelder SV wieder die alleinige Tabellenführung in der 1. Hallen-Verbandsliga.

Vor drei Wochen hatten die HCV-Herren noch das Top-Spiel beim Crefelder SV verloren. Doch seither siegen sie wieder in Serie – diesmal hängten sie den Tabellendritten Gladbacher HTC II mit eindrucksvollen 10:2-Sieg ab. Gleichzeitig verlor Crefeld bei Schwarz-Weiß Neuss II mit 4:5. Damit haben die Velberter auf Platz eins nun drei Punkte Vorsprung vor dem Zweiten Crefelder SV und sechs Punkte vor den drittplatzierten Gladbachern.

Gäste halten eine Halbzeit gut mit

Dabei hatte der GTHC an der Poststraße zunächst sogar Vorteile und ging nach einem Stellungsfehler in der HCV-Abwehr in Führung. Doch dieses Gegentor brachte die Velberter in Fahrt. Sie drückten die Gäste weit in die eigene Hälfte zurück. Viel Ballbesitz brachte viele Torchancen – die aber zunächst der Gästekeeper verteilte.

Die Velberter (re.) benötigten einige Zeit, bis sie die Lücken in der kompakten Abwehr der Gladbacher fanden. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Also musste eine Ecke her – gleich die erste nutzte Nick Dieckmeyer auch zum ersten Velberter Treffer. Damit war der Bann gebrochen: Holten und Mohr erhöhten auf 3:1.



Doch die Partie blieb spannend, da die Gäste kurz vor dem Halbzeitpfiff auf 3:2 heran kamen. Sie nutzten eine Ecke wegen Stockschlagens, wofür Dieckmeyer eine Strafzeit abbrummen musste.

In der Kabine besprach Trainer Ganssen mit seinem Team Lösungen, um die Verteidigung der Gladbacher zu knacken. „Es ist das erwartete enge Spiel und ich hab’ richtig Bock auf die zweite Halbzeit. Bleibt ruhig im Aufbau und ihr findet genug Möglichkeiten, den Ball nach vorn zu bringen.“ Damit entließ der Coach sein Team in die zweite Spielhälfte.



Seine Mannschaft hatte ihn verstanden: Sie dominierte die gesamten 30 Minuten, schraubte das Ergebnis mit sieben Treffern in zweistellige Höhe uns stürmte damit an die Tabellenspitze.

HCV-Herren: Rosenkranz, Luther, Jülicher, Mohr (1), Hennig, Welzel, Heiber (1), J. El Sherif, Böhm (1), Holten (4), Dieckmeyer (2), Kausmann (1)