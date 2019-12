HC Velbert stürmt an die Tabellenspitze

Die Hockey-Herren des HC Velbert verlegten ihre Jahresabschlussfeier aufs Parkett. Beim 17:0-Erfolg über den Reinshagener TB feierten sie nicht nur ein fröhliches Torfestival, sondern auch den Sprung an die Tabellenspitze.

Bislang hatten die Rot-Weißen die Tabelle der 1. Verbandsliga gemeinsam mit dem Crefelder SV angeführt. Nun hat sich aber der Rivale mit dem 6:8 beim Gladbacher HTC II die erste Saisonniederlage eingehandelt, damit sind die Velberter alleiniger Tabellenführer – mit einer großartigen Bilanz. Alle fünf Spiele haben sie gewonnen und dabei schon über 51 Tore erzielt – die Bilanz eines Aufsteigers.

HCV macht den Klassen-Unterschied sofort deutlich

Auf dem Weg zum Aufstieg in die Oberliga wollten sich die Velberter im Heimspiel an der Poststraße gegen das Schlusslicht Reinhagener TB jedenfalls nicht aufhalten lassen. Das klappte. Von Beginn an machten die Velberter Druck und den Klassen-Unterschied deutlich. „Der Fokus lag darin, gegen die weit zurückgezogenen Reinshagener sauber und schnell zu kontakten, damit sich Lücken für das Eindringen in den Kreis ergaben“, so HCV-Spieler Magnus Jülicher, der dann Plan mit seinen Mitspielern dann konsequent umsetzten.

Auch Niklas Böhm (li.) beteiligte sich am munteren Toreschießen der Rot-Weißen. Er erzielte drei Treffer Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Sie spielten sich eine Chance nach der anderen heraus, bereits zur Pause hatten sie sieben davon genutzt und die einseitige Partie entschieden.

Trainer Moritz Ganssenverlangt weiter volle Konzentration

Ausgelassene Stimmung im Team während der Pausenbesprechung, in der Jungtrainer Moritz Ganssen allerdings anmahnte, weiter konzentriert zu spielen. Zudem wollte er auch in der zweiten Halbzeit kein Gegentor sehen. Er wurde erhört, sein Team legte sogar noch zehn weitere Tore nach.

„Ich hätte nicht gedacht, dass die Jungs das so eiskalt runter spielen. Aber sie haben sich alle an meine Vorgaben gehalten und der restlichen Gruppe gezeigt wer, in der Oberliga spielen will“, lobte Ganssen sein Team, dass nun als Spitzenreiter in die Weihnachtspause geht – die ist allerdings kurz, schließlich ist noch nicht einmal die Hinrunde beendet.

Sie wird im neuen Jahr bereits am 12. Januar fortgesetzt. Dann steht gleich der Knüller auf dem Plan: Der HCV tritt beim unmittelbaren Rivalen, beim Crefelder SV an.

HCV-Herren: Rosenkranz, Luther, Jülicher (1), Welzel (1), Weidtmann (2), Hennig, J. El Sherif (1), Kausmann (1), Heiber (1), Dieckmeyer (5), Holten (2), Böhm (3).