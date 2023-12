Hallenstadtmeisterschaft Velbert: Alle Infos und Termine

Velbert. Zwischen Weihnachten und Neujahr ermittelt Velbert an vier Tagen seinen Hallenstadtmeister. Gespielt wird in einer anderen halle als sonst.

Die Weihnachtsgans verspeist, Silvester vor der Tür – es ist die Hochzeit des Hallenfußballs. In Velbert werden wieder alle vier Tage „zwischen den Jahren“ für den jährlichen Budenzauber genutzt. Während die Favoriten die gleichen sind, gibt es eine entscheidende Änderung.

Der SV Union Velbert lädt als Ausrichter der 43. Ausgabe diesmal in die Sporthalle Birth an der Von-Humboldt-Straße, weil im „Zitronenbunker“ an der Langenberger Straße die komplette Decke ausgetauscht werden musste und die Halle auch energetisch saniert wird. Mit einer Wiedereröffnung ist nicht vor Februar zu rechnen.

Der Modus der Velberter Hallenstadtmeisterschaft

Sonst bleibt Vieles beim Alten: Zwölf Mannschaften gehen auch diesmal auf die Jagd nach dem Titel – aufgeteilt auf zwei Vorrundengruppen. Am 27. und 28. Dezember (Mittwoch und Donnerstag) gehen jeweils zwischen 17 und 22 Uhr 15 Partien á 15 Minuten über die Bühne. Am Donnerstagabend stehen acht Mannschaften für die Zwischenrunde fest. Es kommen also die jeweils ersten vier beider Gruppen weiter, nur die Teams auf den Plätzen fünf und sechs scheiden aus.

Die SSVg Velbert setzte sich im Dezember 2022 im Finale mit 3:1 gegen den SC Velbert durch. Foto: Stefan Rittershaus / FUNKE Foto Services

In der Zwischenrunde am Freitag, 29. Dezember ab 17 Uhr wird in zwei Vierergruppen gespielt. Eine davon bilden der Sieger der Gruppe A, der Zweite der Gruppe B, der Dritte A und der Vierter B – die jeweiligen Pendants bilden das zweite Quartett. Die ersten beiden jeder Gruppe ziehen ins Halbfinale ein.

Der Endrundentag beginnt am Samstag, 30. Dezember um 15 Uhr und besteht neben den beiden Semifinals aus den Platzierungsspielen um die Ränge sieben, fünf und drei sowie natürlich dem Endspiel.

Hallenstadtmeisterschaft Velbert – Rückblicke aufs Vorjahr

Halle Velbert: Das sind die Favoriten

In einer Stadt mit einem Regionalligisten muss man sicherlich nicht lange überlegen, auch wenn die SSVg Velbert in den vergangenen Jahren stets nur mit wenigen Spielern aus der ersten Mannschaft auflief. Dennoch baute sie ihren Status als Rekordsieger im vergangenen Jahr mit dem 16. Erfolg weiter aus und geht als Titelverteidiger ins Rennen.

„Wir werden auch in dieser Saison wieder eine schlagkräftige Truppe zur Stadtmeisterschaft entsenden und eine verstärkte U23 ins Rennen um den begehrten Pokal schicken“, verspricht der Vereinsvorsitzende Oliver Kuhn.

Gehört wieder zu den ersten Herausforderern: Der Landesligist SC Velbert – hier im Vorjahr im Duell gegen den Überraschungsdritten Langenberger SV. Foto: Stefan Rittershaus / FUNKE Foto Services

Landesligist SC Velbert stand im vergangenen Jahr im Finale. Der Titelgewinner von 2019 wird auch diesmal wieder zu den ersten Herausforderern der SSVg gehören. Der TVD Velbert steht in der Oberliga auf einem mehr als ordentlichen fünften Platz, muss sich nach dem enttäuschenden sechsten Rang in der vergangenen Hallenrunde aber rehabilitieren.

Das sind die großen drei, die seit 2011 die Titel unter sich ausgemacht haben. Vor dem Sportclub 2019 triumphierte die Dalbecksbäumer, davor dreimal die SSVg (2015 bis 2017), davor dreimal der SC (2012 bis 2014), davor wiederum der TVD. Der letzte Klub, der diesem Trio den ersten Platz streitig machen konnte, war 2010 der damalige Bezirksligist TuS Neviges – kurz bevor er mit dem FC Tönisheide zum SV Union fusionierte.

Die Gruppenzusammenstellung: Wer trifft auf wen?

Oberligist TVD ist in der Vorrundengruppe A unangefochtener Favorit. Seine Kontrahenten sind allesamt Kreisligisten. Am nächsten dran ist wohl noch Türkgücü als derzeitiger Zweiter der Kreisliga A, gefolgt vom Bezirksliga-Absteiger und derzeitigen Tabellen-13. SV Union. Mit Spitzenreiter Stella Azzura, dem Hallen-Vierten des letzten Jahres, und Verfolger Blau-Weiß Langenberg sind die beiden Topteams der Kreisliga B dabei sowie B-Liga-Absteiger FC Langenberg. Blau-Weiß und der TVD eröffnen das Turnier.

Trafen auch im Vorjahr in der Gruppenphase aufeinander: Blau-Weiß Langenberg und die Sportfreunde Siepen. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

In der Gruppe B werden die beiden Vorjahresfinalisten von diesen vier Teams herausgefordert: Dem A-Liga-15. Langenberger SV, der zuletzt zweimal bis ins Halbfinale vordrang, dem B-Liga-Dritten Sportfreunde Siepen, dem TSV Neviges-Engizek, der mit seiner ersten Mannschaft Letzter der B-Liga, mit der Reserve in der Parallelgruppe aber Tabellenvierter ist, und dem letztjährigen Debütanten Iraklis Neviges, der sich anschickt, im zweiten Jahr bereits in die Kreisliga B aufzusteigen. Die Gruppe wird am 28. Dezember von der SSVg und dem Langenberger SV eröffnet. Die Partie zwischen dem Regionalligisten und dem SC Velbert ist als drittletztes Spiel des Abends um 21 Uhr angesetzt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert Heiligenhaus