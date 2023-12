Halle dicht: Niederbergischer HC bekommt enorme Probleme

Neviges Halle Waldschlösschen wird erneut zur Flüchtlingsunterkunft umfunktioniert. Was Handballern nun droht und auf wen sie sauer sind.

Unmittelbar nach dem Jahreswechsel wird die Halle Waldschlösschen in Neviges für den Sportbetrieb einmal mehr gesperrt. Nach 2015 und 2022 ist es die dritte Schließung aufgrund der Umfunktionierung in eine Flüchtlingsunterkunft. Besonders hart trifft es die Handballer des Niederbergischen HC, da der sportliche Betrieb aufgrund fehlender Ausweichmöglichkeiten voraussichtlich ab Januar komplett zum Erliegen kommen wird. Frank Hanet (Spielgemeinschaftsleiter des NHC) sowie Martin Felchner (Vorstandsmitglied des Nevigeser TV) zeigen sich natürlich solidarisch mit den Geflüchteten, finden jedoch auch klare Worte in Richtung Stadt sowie Lokalpolitik.

Erst Anfang Dezember wurde dem Niederbergischen HC durch die Stadt Velbert mitgeteilt, dass ihm die Sporthalle Waldschlösschen ab dem 2. Januar vorerst nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Bereits 2015 und 2022 war die Halle für jeweils mehrere Monate als Flüchtlingsunterkunft genutzt worden. Für wie lange sie diesmal für den Sport ausfallen wird, ist nicht bekannt. Dass dem Niederbergischen HC, der sich aus den Handball-Abteilungen des Nevigeser TV und der Langenberger SG zusammensetzt, Ausweichmöglichkeiten für den Sportbetrieb fehlen, ist jedoch bekannt – und dies schon lange.

Zweite Halle des Niederbergischen HC im Nizzatal wird aktuell noch saniert

Ein Grund für den Engpass ist, dass die zweite Halle der Spielgemeinschaft im Langenberger Nizzatal seit Sommer 2023 saniert wird und die Arbeiten noch in vollem Gange sind. Gegebenenfalls wird im Verlauf des kommenden Frühjahres eine Nutzung der Halle Nizzatal wieder möglich sein, doch das steht noch in den Sternen. Somit fehlt es dem NHC und seinen Sportlerinnen und Sportlern akut an Alternativen, was den Trainings- und Spielbetrieb zum vollständigen Erliegen bringen dürfte.

Konkret bedeutet dies für fünf Senioren- und drei Jugendmannschaften sowie eine Seniorensport- und eine Eltern-Kind-Gruppe, dass vorerst Schluss ist mit Handball und Bewegungssport in der Halle – insgesamt 200 Sportlerinnen und Sportler sind davon betroffen. Dass die Verantwortlichen der SG sowie die der Kernvereine dennoch ihre Solidarität mit den geflüchteten Menschen, die in Kürze in Neviges untergebracht werden, ausdrücken, zeigt eindrucksvoll, dass trotz der bevorstehenden Vereinskrise die Menschlichkeit an erster Stelle steht.

„Es ist für uns völlig unstrittig, dass den Geflüchteten geholfen werden muss.“, so NTV-Vorstandsmitglied Martin Felchner. Auch NHC-Leiter Frank Hanet bekundete sein Mitgefühl und Verständnis: „Wenn ich einmal in eine solche Situation geriete, wollte ich auch ein Dach über dem Kopf haben. Es ist völlig klar, dass Menschen in Not nicht allein gelassen werden.“

Das THW hatte schon im Vorjahr die Sporthalle am Waldschlösschen für Flüchtlinge aus der Ukaine umfunktioniert. Foto: Uwe Möller / Velbert

Trainings- und Heimspielbetrieb dort dauerhaft auszufallen

Losgelöst von den Menschen, die fortan in einer der NHC-Sporthallen untergebracht werden, fanden Felchner und Hanet jedoch auch deutliche Worte bezüglich der Organisation und den fehlenden Alternativen: „Nach der ersten Flüchtlingskrise im Jahr 2015 hatte man acht Jahre Zeit, andere Lösungen zu suchen und mit Sicherheit auch zu finden.“ Ein deutlicher Fingerzeig in Richtung Stadt und Politik.

Die Hoffnungen des Niederbergischen HC ruhen nun auf der raschen Fertigstellung der Sanierungsarbeiten im Langenberger Nizzatal. Auch die Velberter Sporthalle Langenberger Straße, im Volksmund auch als „Zitronenbunker“ bekannt, könnte mittelfristig eine Alternative darstellen - auch diese Halle wird derzeit renoviert. Fakt ist, dass der NHC in den kommenden Wochen und womöglich Monaten auf den Trainings- und Heimspielbetrieb wird verzichten müssen. Insbesondere bei den Jugendmannschaften sowie der Eltern-Kind-Gruppe wird dies zweifelsohne Spuren in der sportlichen Frühentwicklung hinterlassen. Es bleibt somit zu hoffen, dass sich für den Niederbergischen HC schnellstmöglich eine Alternative zum Nevigeser Waldschlösschen finden wird.

