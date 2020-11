Wenn es Gewinner im Jahr 2020 gibt dann sind es diejenigen, die den Golfsport als ihr Hobby entdeckt haben. Die vielfältigen Einsteiger und Platzreife-Kurse fanden im Golfclub Hösel enormen Zulauf. Und mit großem Eifer haben sich Schnupperer wie Wiedereinsteiger dauerhaft für das Outdoor-Hobby entschieden.

Familie Heix aus Hösel genoss während des ersten Lockdowns Spaziergänge über die gepflegte Golfanlage und sah mit Wehmut ihrer Wiedereröffnung für den Spielbetrieb im Mai entgegen. Dass man als Mitglied mit einer Platzreife wann immer man möchte auf den Platz spazieren darf, erfuhren die Naturliebhaber von ihrem Nachbarn und Gelegenheitsgolfer Tim Kuchenbecker. Schnell wurden gemeinsame Pläne geschmiedet. Das Ergebnis: Zwei Familien meldeten sich kurzfristig zum Einsteigerkurs im GC Hösel an, absolvierten im Juli ihre Platzreife und genießen ihr neues Hobby nun als Mitglieder „auf Probe“.

Initiator Tim Kuchenbecker hatte zwar schon vor 15 Jahren in Hamburg seine Platzreife erlangt, musste Golf jedoch aus Zeitgründen hinten anstellen: „Seit Juli habe ich so viel gespielt wie in den letzten 16 Jahren nicht. Auch meine Frau und meine 11-jährige Tochter fühlen sich extrem willkommen im Club.“

Golfclub Hösel bekommt viel Zulauf

Ganz bewusst für den GC Hösel hat sich auch Christine R. entschieden: „Ich habe mir verschiedene Golfclubs in der Umgebung angeschaut. Ganz besonders herzlich wurde ich in Hösel empfangen und als Golf-Laiin umfänglich informiert.“ Christine R. hatte schon vor vielen Jahren im Urlaub erste Berührungen mit dem Golfsport, damals gemeinsam mit ihrem Mann. Die schwere Krankheit und der Verlust ihres Ehemannes hatten Golf in den Hintergrund gerückt.

Durch Freunde angespornt wagte sie beherzt den Neustart des Hobbys: „Ich war unsicher, welche Menschen ich treffen würde und wie ich wohl aufgenommen würde.“ Das besondere Angebot der Gruppenkurse für Einsteiger hat mir den Anfang besonders erleichtert, so konnte ich unkompliziert Kontakte knüpfen.“ Bei den regelmäßigen vom Club organisierten Golf-Treffs können sich die Neuen auch mit langjährigen Mitgliedern austauschen. Befreundete Mitglieder begleiten die Neugolferin immer gerne auf die Runde. „Ich finde die Willkommenskultur in Hösel große Klasse. Hier finden Alleinstehende schnell Anschluss. Man kann sich kennenlernen und man kann sich golferisch messen. Mein Ehrgeiz ist auf jeden Fall geweckt und ich fühle mich wohl.“

Gemeinsam mit dem Sohn zum Familienkurs

Bei Ehepaar van der Smissen, beide längst mit Handicaps unter 36, ruhte der Golfsport seit einigen Jahren aus Zeitmangel. Gemeinsam mit ihrem Sohn besuchten sie nun im Sommer einen Familienkurs mit dem Ergebnis: Nicht nur der siebenjährige Jan ist wie seine Eltern „angefixt“ und nimmt begeistert am Bambini-Training teil. Sogar das Kindergolfabzeichen Silber hat er schon erreicht. Und die Eltern feiern im GC Hösel als Neumitglieder ihr Comeback – jetzt aber idealerweise und wie gehofft als ganze Familie.

Seit 20 Jahren schwingt Pia Horn-Dreisilker bereits den Golfschläger. Eine Heimat hat die Yoga-Trainerin nach etlichen Jahren Fernmitgliedschaft nun golferisch und familiär in Hösel gefunden. Das überzeugende Argument für den GC Hösel ist neben der Nähe auch die landschaftlich reizvollen 2 mal 18 Löcher. „Da kann man immer spielen. Außerdem gibt es hier eine tolle Jugendarbeit. Meine 13-jährige Tochter hat in der Basisgruppe schon neue Freundinnen gefunden und spielt im Tiger Kids Club.“

Yoga-Trainerin verbindet Gold mit ihrem Sport

In diesem Jahr hat die sportlich ambitionierte Mutter Handicap 23 erreicht. Ehrgeiziges Ziel ist 18 und irgendwann einmal ein Startplatz in der Mannschaft. Weitere Hösel-Pluspunkte: „Beim Neumitglieder Treff lernen sich Paten und Einsteiger kennen. Außerdem sind die Terrasse und die Gastronomie einfach sensationell, fast wie ein Stück Urlaub.“

Gerne möchte Horn-Dreisilker die Mitglieder mit ihrem Birdie-Yoga vertraut machen. Als zertifizierte Trainerin hat sie ein spezielles Golf Yoga entwickelt, um die Flexibilität und Mobilität für den Golfschwung zu optimieren. Der GC Hösel wird in Kooperation mit www.birdie-yoga.de als erster Golfclub der Region spezielle Yogakurse anbieten.

Als ganzjährige Outdoorsportart hat sich Golf trotz unterschiedlicher Corona-Einschränkungen im Jahr 2020 bestens bewährt. Ob zu zweit oder maximal zu viert kann Golf problemlos miteinander gespielt werden ohne sich zu nahe zu kommen, und trotzdem fehlt es nicht an sozialem Miteinander. Einsteigerkurse und Einzelunterricht werden im GC Hösel das ganze Jahr über angeboten.

