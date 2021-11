Frauen des Niederbergischen HC fordern das Schlusslicht

Niederberg. Die Verbandsliga-Handballerinnen des Niederbergischen HC sind am Wochenende klare Favoritinnen. Sie bekommen es mit dem Liga-Schlusslicht zu tun.

Für die Verbandsliga-Damen des Niederbergischen HC geht es zum bislang punktlosen Tabellenletzten. In der Kreisliga steht für den NHC das nächste Gipfeltreffen auf dem Programm.

Die Herren-Teams der HSG Velbert-Heiligenhaus spielen an diesem Wochenende allesamt in heimischer Halle. Den Anfang machen am Samstag um 18 Uhr die Kreisligisten der Adler. Die dritte Garde empfängt mit dem ASV Wuppertal einen der diesjährigen Aufstiegsfavoriten in der Halle des Gymnasiums Heiligenhaus. Die Hausherren werden dementsprechend als Außenseiter in die Begegnung gehen.

Am Sonntag greifen dann die Bezirks- und Landesligisten der HSG ins Geschehen ein. Zunächst empfängt die zweite Mannschaft der Adler um 14 Uhr den TV Beyeröhde im Velberter Emka Sportzentrum. Das Team von Trainer Carsten Leu rangiert derzeit mit fünf Punkten auf dem vierten Tabellenplatz und geht als klarer Favorit gegen den bis dato punktlosen Gast aus Wuppertal ins Rennen. Zum unbestrittenen Highlight des HSG-Wochenendes kommt es schließlich um 16 Uhr. Die Landesliga-Auswahl der Adler empfängt den DjK VfR Mülheim Saarn in Velbert.

Gastspiele für die Teams des Niederbergischen HC

Im Gegensatz zu den Teams der HSG Velbert/Heiligenhaus, stehen für die Mannschaften des Niederbergischen HC an diesem Wochenende ausschließlich Auswärtsspiele auf dem Programm.

Den Anfang macht die zweite Herrenmannschaft, die es am Samstag ab 18 Uhr mit dem Team CDG/DAV Barmen zu tun bekommt. Nachdem die Mannschaft von Trainer Martin Coenen bereits in der vergangenen Woche mit dem ASV Wuppertal einen Mitfavoriten besiegen konnte, soll möglichst der nächste direkte Kontrahent im Aufstiegsrennen in die Schranken gewiesen werden. Beide Teams sind bislang ungeschlagen, was eine Begegnung auf Augenhöhe verspricht.

Am Sonntag greifen dann zunächst die zweiten Damen des NHC ins Geschehen ein. Das Babetzki-Team hatte, aufgrund einer Absage des Gegners, zuletzt spielfrei und gastiert nun bei der HSG SC Phönix Essen/DjK Grün Weiß Werden II. Die Essener Gastgeberinnen rangieren derzeit zwei Plätze vor den Niederbergerinnen – Anwurf ist um 13 Uhr. E

Etwas später, um 15:30 Uhr, spielen die Verbandsliga-Damen des NHC beim TB Wülfrath II. Das Milde-Team konnte sich zuletzt auf die Siegerstraße zurückkämpfen und fordert nun den punktlosen Tabellenletzten aus der Kalkstadt zum Duell. Die Niederbergerinnen nehmen dabei die Rolle des klaren Favoriten ein.

TVD Velbert trifft auf die SSG Wuppertal/HSV Wuppertal

Um 17 Uhr gastieren die Bezirksliga-Herren des NHC beim LTV Wuppertal III. Während die Niederberger ihre vier bisherigen Spiele gewinnen konnten, mussten die Wuppertaler bereits zwei Niederlagen hinnehmen. Den NHC-Spieltag rundet die Partie der dritten Herren bei der SSG Wuppertal/HSV Wuppertal II ab. Die punktlose Auswahl der Niederberger spielt ab 19 Uhr beim ungeschlagenen Gastgeber aus dem Tal.

Auch der TVD Velbert spielt an diesem Wochenende. Die Bäumer gastieren Sonntag um 17 Uhr bei der SSG Wuppertal/HSV Wuppertal. Auf den ersten Bezirksliga-Sieg des vergangenen Spieltages soll aus Sicht des TVD nun möglichst der zweite folgen.

