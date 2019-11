Ferhat Ural schieß Union Velbert zum Derby-Sieg

Velbert/Heiligenhaus. Der Kapitän des SV Uninon Velbert erzielt beim 3:1-Sieg seiner Mannschaft alle drei Treffer in diesem Bezirksliga-Duell mit der SSVg Heiligenhaus.

In einem fairen Niederberg-Derby war am Ende doch der Favorit Union Velbert die bessere Mannschaft und besiegte verdient die zuletzt formstarke Auswahl der SSVg Heiligenhaus mit 3:1. Dieser Ansicht schloss sich auch Gästetrainer Monrem Oraouh an: „Wir hatten am Anfang ein bisschen zu viel Respekt, wurden aber nach der Pause stärker, doch über 90 Minuten gesehen geht der Velberter Sieg in Ordnung.“