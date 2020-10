Erneute Aufholjagd des SC Velbert kommt diesmal zu spät

Velbert. Nach 20 Minuten liegt der SC Velbert beim 1. FC Monheim schon mit 0:3 zurück. Am Ende gelingt den Clubberern nur noch der Anschlusstreffer.

Ein bisschen ist das eingetreten, was sie beim SC Velbert im Stillen befürchtet hatten: ein Rückfall nach dem guten Derby gegen die SSVg. Durch drei frühe Gegentore verloren die Clubberer beim 1. FC Monheim mit 2:3 (0:3). Auch eine deutlich stärkere zweite Halbzeit konnte die Gäste diesmal nicht mehr retten.

Das Spiel war gerade einmal gut 20 Minuten alt, da stand es schon 3:0 für Monheim. Dreimal schlug der erst 19-Jährige Ömer-Samet Aydin zu, der bis zum Anpfiff gerade einmal 39 Oberliga-Minuten auf dem Buckel hatte.

Körperlich und geistig nicht auf der Höhe

„Wir sind ganz schlecht ins Spiel gekommen, waren geistig und körperlich nicht auf der Höhe“, bemängelte der Sportliche Leiter Jörg Scalet. „So darfst du natürlich nicht auftreten“, ärgerte sich Scalet. Er hatte das Problem schnell erkannt: „Wahrscheinlich müssten wir mehr rotieren in den Englischen Wochen, aber wir können es im Moment aufgrund unseres Kaders nicht.“

Beinahe wäre dem SC aber in der zweiten Halbzeit eine ähnliche Aufholjagd gelungen wie im Lokalduell am Sonntag, als er nach einem 1:3-Rückstand noch ein 3:3 erreichte. Schon vier Minuten nach Wiederanpfiff gab es nach einer Notbremse „Rot“ für Monheim und Strafstoß für die Velberter. Albin Rec scheiterte zwar zunächst, doch im zweiten Versuch war Ahmet Kizilisik mit dem 1:3 zur Stelle.

Marvin Blume hat den Ausgleich auf dem Fuß

„In der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft sehr gut gespielt, sehr engagiert und sie hat noch einmal alles in die Waagschale geworfen“, lobte Jörg Scalet und ergänzte: „Ich weiß nicht, ob man sich für die erste Halbzeit wirklich rehabilitieren kann, aber wir haben noch einmal alles versucht.“

Diesmal belohnte sich der SC aber nur noch mit dem Anschlusstreffer durch Kabiru Hashim Mohammed. Der schon in der ersten Hälfte eingewechselte Marvin Blume traf fünf Minuten vor dem Ende noch den Pfosten und hatte eben doch noch den Ausgleich auf dem Fuß. „Aufgrund der zweiten Halbzeit wäre es gar nicht mal unverdient gewesen, aber man kann halt nicht jedes Mal drei Tore aufholen. Dazu muss man auch mal anders in so ein Spiel gehen“, forderte Scalet.

Nächstes Velberter Derby steht vor der Tür

Mit vier Punkten bleibt der SC auf dem ersten Abstiegsplatz. Am Sonntag, 15 Uhr, kommt es in der BLF-Arena zum nächsten Derby, diesmal gegen den TVD, der am Mittwochabend den FSV Duisburg mit 4:1 besiegte und ungeschlagen bleibt.

So haben sie gespielt

1. FC Monheim – SC Velbert 3:2 (3:0)

Tore: 1:0/2:0/3:0 Aydin (11./12./21.), 3:1 Kizilisik (49.), 3:2 Hashim (58.)

SC: Schäfer – Simic (55. Duran), Burczyk (20. Blume), Rec, Spazier – Fritsch, Pape – Kizilisik, Tekadiomona, Hashim – Bayraktar

