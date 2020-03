Die jungen Judo-Asse des Velberter JC haben den ersten Teil ihrer DM-Tour absolviert. Bei den Deutschen Meisterschaften der U 18 in Leipzig zeigten Judith Erpelding (-70 kg) und Melanie Collas (-78 kg) beachtliche Leitungen. Am Wochenende folgt die zweite Station: Dann kämpft die U21 in Frankfurt an der Oder. Neben Marie König und Hannah Schatten wird auch Judith Erpelding wieder mit dabei sein.

Die Ziele wurden erreicht

„Ziel erreicht, leider keine Sahne auf dem Kuchen.“ So umschrieb VJC-Vorstand Swen Collas die Leitung des Duos bei der U18-DM in Leipzig. Für „Hobbysportlerin“ Melanie Collas ging es nur darum, ein oder zwei Kämpfe zu gewinnen.

Das gelang ihr auch zur Freude von Trainer und Vater Swen Collas. Im Teilnehmerfeld von 23 Kämpferinnen konnte „Melli“ Collas die ersten beiden Kämpfe gewinnen, es folgte eine Niederlage und der Gang in die Trostrunde. Hier unterlag sie im nächsten Kampf, was das Turnieraus bedeutete. „Zwei gewonnene Kämpfe sind aber schon ein großer Erfolg. Vor allem Kraft und Wettkampferfahrung fehlen ihr noch“, befand Swen Collas.

In der Klasse bis 70 Kilogramm gingen 26 Kämpferinnen an den Start. Judith Erpelding hatte sich viel vorgenommen. Den ersten Kampf gegen die spätere Deutsche Vizemeisterin gestaltete sich lange Zeit offen, bevor Erpelding bei einem eigenen Angriff in einen Konter lief. Den Rückstand konnte sie nicht mehr aufholen und so ging der Weg in die Trostrunde.

Hier zeigte sie hervorragende Fußwürfe und gewann dreimal deutlich. Im vierten Kampf traf die junge Velberterin auf eine alte Bekannte: Trainingspartnerin Ronja Buddenkotte. Beide kennen sich aus vielen gemeinsamen Einheiten im Landesleistungsstützpunkt in Bottrop. So verlief der Kampf zunächst völlig ausgeglichen.

Nach zwei Minuten leistete sich Erpelding aber im Bodenkampf eine kleine Unaufmerksamkeit, welche ihre Gegnerin zu einem Haltegriff nutzte, aus dem es kein Entrinnen gab.

Judith Erpeling schafft den siebten Platz

Judith Erpelding blieb auf Platz sieben, ihre Gegnerin gewann auch den folgenden Kampf und wurde DM-Dritte. „Sicher ist Platz sieben mit drei gewonnenen Kämpfen ein gutes Ergebnis auf einer Deutschen Meisterschaft. Eine Medaille wäre aber im Bereich des Möglichen gewesen“, befand Swen Collas.

Am kommenden Wochenende kann sie sich in Frankfurt an der oder zusammen mit Marie König und Hannah Schatten gleich ein weiteres Mal bei einer Deutschen Meisterschaft beweisen