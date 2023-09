Diese Gemeinsamkeiten haben die Velberter Handball-Reserven

Kreisliga Handball

Handball: Kreisliga - Duell der Reserve-Teams Niederbergischer HC II - HSG Velbert/Heiligenhaus Am 10.09.2023 spielt in der Kreisliga - Duell der Reserve-Teams Niederbergischer HC II - HSG Velbert/Heiligenhaus am Waldschlößchen 39 in Velbert. HSG Velbert/Heiligenhaus Foto: Judith Michaelis / Funke Foto Services

Foto: Judith Michaelis / FUNKE Foto Services