Velbert TVD Velbert wird den Oberliga-Kader in der Winterpause etwas verändern. Das sind die Gründe für die anstehenden Personalveränderungen.

In der Winterpause wird sich der Oberliga-Kader des TVD Velbert noch einmal verändern, mindestens drei Spieler werden die Dalbecksbäumer verlassen. Justin Sarpong, der zu Saisonbeginn mit Trainer Jens Grembowietz vom Verbandsligisten Concordia Wiemelhausen gekommen ist, wechselt zurück in das Verbandsgebiet Westfalen und wird sich dem Bochumer Landesligisten TuS Hordel anschließen.

„Er wird im Frühjahr von seinem Arbeitgeber für zwei Monate auf Montage geschickt“, nennt der Sportliche Leiter Michael Kirschner einen Grund für die Auflösung des Vertrags mit dem 23-jährigen Angreifer, der im Team zuletzt immer besser Fuß gefasst und einige Startelf-Einsätze hatte.

Simon Struck wird TVD Velbert aus beruflichen Gründen verlassen

Berufliche Gründe veranlassten auch Simon Struck, sein Engagement beim TVD zu beenden. „Er muss sich möglicherweise einer Hüftoperation unterziehen und will sich auf die Prüfungsphase im Rahmen seiner Ausbildung konzentrieren. Zudem hat er einen Wohnortwechsel in den Raum Paderborn geplant“, erläutert Kirschner.

Im Verlauf der Saison kam Kohei Nakano in der Meisterschaft bislang gerade einmal fünf Minuten zum Einsatz, nachdem er erst im Sommer von Turu Düsseldorf nach Velbert gewechselt war. Damit konnte der 20-jährige Mittelfeldakteur natürlich nicht wirklich zufrieden sein und sucht nun nach einer neuen Herausforderung. Vermutlich wird er die beim Ligarivalen SC St. Tönis finden, wenn sich alle Beteiligten einigen können.

Gedanken über einen Vereinswechsel könnte sich auch Henrik Dier machen, denn der 19-jährige Abwehrspieler stand in der Meisterschaft noch keine Minute auf dem Platz. Ausgebildet in den Nachwuchsleistungszentren von Rot-Weiß Oberhausen und Borussia Dortmund ist natürlich für einen solch jungen Spieler Spielpraxis für die sportliche Weiterentwicklung eminent wichtig. In jedem Fall arbeitet der Sportliche Leiter des TVD trotz der Winterpause an der Komplettierung des Kaders für die Rückrunde.

