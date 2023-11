Die HSG muss für das große Ziel noch ordentlich zulegen

Velbert. Um Richtung Oberliga schielen zu können, müssen die Velberter ihr Abwehrdefizit aufarbeiten und den Generationenwechsel hinbekommen.

Die Vorbereitung auf die aktuell laufende Saison 2023/24 begann bei der HSG Velbert/Heiligenhaus schon mitten in der vorherigen Spielzeit. Nachdem der geplante Trainerwechsel von Elmar Müller auf das Gespann Oliver Franke und Zekeriah Malagic vorgezogen wurde, fokussierten diese sich mit ihrem Team auf die anstehende Spielzeit. Frühzeitig wurden Spieler zur Verstärkung, Ergänzung und Verjüngung des Teams angesprochen und vom Projekt der HSG überzeugt.

Die HSG hat einen Vierjahresplan entwickelt, der darauf abzielt, sich in dieser Zeitspanne mit Spielern aus der Region und aus dem eigenen Nachwuchs im oberen Drittel der Verbandsliga zu etablieren und in Richtung Oberliga zu schielen. Ein Plan, welcher so schon 2012 nach Vereinsgründung vorgelegt wurde – dieses Mal soll es auf dem starken, von Elmar Müller aufgebauten, Gerüst funktionieren.

Zielvorgabe für dieses Jahr ist klar formuliert

Dementsprechend klar war auch die Zielvorgabe für diese Saison formuliert. Nach zwei Vizemeisterschaften in Folge wollte die HSG endlich Landesligameister werden und in die Verbandsliga aufsteigen. Mit diesem Ziel vor Augen fanden sich Mannschaft und Trainerteam zum frühen Vorbereitungsstart ein. Die Velberter arbeiteten intensiv und akribisch, verbrachten ein Trainingslager unter besten Bedingungen in Radevormwald und spielten sich in einigen Testspielen ein.

Die Besonderheit der Saison 23/24: Der enorm große Kader. 24 Spieler – das hatte es in Velbert noch nie gegeben. „Wir haben die Situation rund um den Kader und die aussetzenden Spieler mit vielen Einzelgesprächen begleitend moderiert, sodass die Stimmung nicht in die falsche Richtung läuft, sondern wir alle gemeinsam aus dieser starken Gemeinschaft schöpfen können“, so Trainer Oliver Franke.

Breiter Kader war eine gute Entscheidung

Schnell stellte sich jedoch heraus, dass der breite Kader eine gute Entscheidung war. Verletzungen, Urlaubsausfälle und berufliche beziehungsweise private Veränderungen von etablierten Spielern brachten das Gerüst teilweise zum Wanken. Der Start in die Saison gelangt mit 8:0 Punkten zwar trotzdem wie geplant, doch war man in Velbert mit dem spielerischen Auftritt nicht immer zufrieden.

Den ersten herben Dämpfer gab es dann im Topspiel bei ETB SW Essen, wo die Velberter von den Hausherren überrannt wurden und mit 32:39 verloren. „Ein Schlag ins Gesicht, ein klares Zeichen, dass wir noch nicht da sind, wo wir gerne wären“, so Franke rückblickend. In einer Teamsitzung wurden die Defizite offen angesprochen und in den kommenden Trainingseinheiten aufgearbeitet.

Frustrierende Heimniederlage gegen Kettwig

Direkt in der Folgewoche gewannen die Adler eine umkämpfte Partie gegen die ebenfalls abgestiegenen Mülheimer – ein positives Zeichen der Nervenstärke. Nach zwei folgenden Pflichtsiegen gab es gegen den dritten Absteiger im Bunde, Kettwig, eine ebenso unnötige wie frustrierende Heimniederlage. Die letzte Partie vor der aktuellen Pause ging dann zu allem Überfluss völlig in die Hose: Beim Cronenberger TV kamen die Velberter gar nicht in die Partie und verloren am Ende verdient mit 26:31.

„Genau jetzt gilt es die richtigen Schlüsse zu ziehen, als Mannschaft, Verein und als Trainerteam zusammenzuhalten und gemeinsam das gesteckte Ziel doch zu erreichen“, blickt Franke voraus. Eine Chance sehe er in der sehr ausgeglichenen Liga ohne klaren Überflieger. Milde stimmt die Velberter Verantwortlichen die Aufstiegsregelung in dieser Saison: Aufgrund der Neustrukturierung der Ligen steigen die ersten sieben Teams gemeinsam auf.

Doch für die HSG reicht das nicht: „Wir wollen und werden von unserem Ziel, Meister zu werden, nicht abweichen und gehen schon aktiv in die Planung für die kommende Saison. Wir befinden uns im Wandel, haben sehr viel Potenzial – und wollen das auch endlich so abrufen“, bekennt Franke eindeutig. Trainerkollege Malagic ergänzt: „Wir haben mehr Punkte abgegeben, als wir eingeplant hatten – das wollen wir schleunigst ändern.“

HSG ist mitten im Generationenwechsel

Um das erwähnte Potenzial abrufen zu können, gehen die Velberter ihr aktuelles Abwehrdefizit engagiert an und probieren im Angriffsspiel teilweise simpler zu spielen. „Wir sind mitten in einem Generationenwechsel. Die Hierarchien und Abläufe müssen sich erstmal finden – das wird aber passieren“, so Zekeriah Malagic. „Das Team ist willig und hat den Hunger, besseren Handball zu spielen und mehr Punkte einzufahren als bisher. Es macht großen Spaß, mit den Jungs gemeinsam mit „Zeke“ zu arbeiten“, so Franke abschließend.

Am kommenden Sonntag haben die Adler direkt die Chance auf ein Ausrufezeichen: Es steht ein Auswärtsspiel beim Tabellenletzten MTG Horst Essen II an – eine optimale Gelegenheit, um Selbstvertrauen zu tanken und Abläufe zu etablieren.

