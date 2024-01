Essen/Niederberg Zum ersten Mal in dieser Saison gewinnt die Dritte des Tusem Essen ein Spiel. Beim Niederbergischen HC waren die Gründe schnell gefunden.

Mit einem ernüchternden 25:27 gegen den Bezirksoberliga-Tabellenletzten musste die ersten Herrenmannschaft des Niederbergischen HC die Heimreise antreten.

Erneut ersatzgeschwächt und durch die Nutzung von Harz zusätzlich verunsichert, war es das Team von Trainer Bernd Mettler, welches der Drittvertretung des Tusem Essen ihren ersten Saisonsieg bescherte.

Niederbergischer HC spielt defensiv stark, wirft jedoch keine Tore

Einmal mehr musste NHC-Coach Mettler auf den einen oder anderen Spieler verzichten und war somit auch gegen Tusems Drittvertretung zu einigen Umstellungen gezwungen. Beim bis dato sieglosen Tabellenletzten startete Nico Packhäuser auf der vorgezogenen Deckungsposition und machte von Beginn an eine sehr gute Figur. Mit viel Agilität und unterstützt von seinen Hinterleuten verhinderte er immer wieder, dass die Essener zu freien Wurfmöglichkeiten gelangten.

So überzeugend die Niederberger zu Beginn der Partie in der Defensive waren, so harmlos agierten sie in der Offensive. Wie bereits einige Male in dieser Saison tat sich der NHC mit dem verwendeten Harz sehr schwer, was zu zahlreichen technischen Fehlern und Ballverlusten führte. Erst in der zwölften Minute konnten die Gäste ihren ersten Treffer des Spiels erzielen. So war es auch wenig verwunderlich, dass sich das Mettler-Team mit einem Vier-Tore-Rückstand beim Tabellenletzten in die Halbzeitpause verabschiedete.

Niederberger drehen das Spiel, verlieren aber doch noch

Zu Beginn des zweiten Spielabschnittes übernahmen die Niederberger die Kontrolle über die Begegnung. Die Fehlerzahl im Aufbauspiel wurde merklich verringert und der stärkste Schütze der Essener mit einer Manndeckung bedacht. Auf diese Weise konnten die NHC-Herren den Rückstand nach und nach verringern und in der 43. Spielminute schließlich erstmalig in Führung gehen – zu diesem Zeitpunkt stand es 17:16 für die Gäste.

An und für sich hatte das Mettler-Team das Momentum nun auf seiner Seite, verspielte dieses in den folgenden Minuten aber gänzlich. Offensiv war der NHC fortan wieder zu harmlos und erzielte stellenweise fünf Minuten lang keinen eigenen Treffer mehr. Dem Gegner machte man es indes plötzlich zu leicht und ließ immer wieder ungehinderte Abschlüsse zu. Somit stieg der Rückstand auf stellenweise fünf Treffer an, woran eine offene Manndeckung in den Schlussminuten nur noch marginal etwas ändern sollte. Letztendlich war die erste Herrenmannschaft des Niederbergischen HC die erste, die in dieser Saison gegen Tusem Essen III unterlag.

Nach der ernüchternden zweiten Niederlage in Folge hatte Trainer Bernd Mettler schnell einen Schuldigen für die Pleite beim Tusem gefunden: „Zum wiederholten Male sind wir am Harz und den daraus resultierenden Fehlwürfen gescheitert. Mit dieser Anzahl an Fehlern können wir in dieser Liga kein Spiel gewinnen.“ Am kommenden Spieltag absolvieren die Niederberger ihr erstes Heimspiel des Kalenderjahres. Zu Gast wird dann der Tabellenführer aus Mettmann sein – gespielt wird dann definitiv ohne Harz.

So haben sie gespielt

Tusem Essen III – Niederbergischer HC 27:25 (12:8)

NHC: Schneider, F. Hanet – Pfeifer (11), A. Lenz (7), Packhäuser (2), Hennenberg (1), Felchner (1), Illesy (2), C. Lenz, Barning, Berger (1).

