Debakel für die Damen des Niederbergischen HC

Im Nachholspiel beim SV Wipperfürth kamen die Verbandsliga-Damen des Niederbergischen HC gehörig unter die Räder.

Das Team von Trainer Harald Milde wollte die englische Woche mit einem positiven Ergebnis einläuten, letztendlich reisten die Niederbergerinnen aber mit einer überaus deutlichen Niederlage im Gepäck zurück in die Heimat.

Personalengpass ist für Trainer Milde keine Entschuldigung

Kurz vor dem Beginn des Spieles in Wipperfürth mussten die NHC-Außenspielerinnen Beate Krug und Simone Ackermann krankheitsbedingt das Handtuch werfen. Doch was in den 60 Spielminuten am Abend auf dem Parkett des SVW folgen sollte, wollte Trainer Milde nicht am Fehlen der beiden Stammkräfte festmachen.

Die Niederbergerinnen fanden überhaupt nicht in die Partie. Sowohl in der Offensive, als auch in der Defensive fehlte den Gästen der Zugriff – Zeitstrafen, Strafwürfe und fehlende eigene Treffer waren die Folge. Erst in der 18. Spielminute konnten die NHC-Damen in Person von Joana Küppers per Strafwurf ihr erstes Tor der Begegnung erzielen. Zu diesem Zeitpunkt lautete der Spielstand aus Sicht des Milde-Teams 1:13. Bis zum Pausenpfiff konnten die Gäste lediglich einen weiteren Treffer erzielen – der 19:2-Pausenstand stellte bereits die Vorentscheidung dar.

Nur zwei Tore in der ersten Halbzeit

Auch im zweiten Durchgang sollte sich am Spielverlauf nichts ändern. Es fehlte den Niederbergerinnen an nahezu allem. Im Angriff erzeugten die Gäste zu wenig Druck und agierten nicht entschlossen genug, was eine immer weiter anwachsende Führung zur Folge hatte.

Beim Spielstand von 34:4 in der 54. Spielminute nutzte der Trainer der Gastgeberinnen die Möglichkeit, einige taktische Dinge auszuprobieren. Dies führte dazu, dass die Niederbergerinnen das eigene Tor-Konto zumindest in den zweistelligen Bereich erweitern konnten. Letztendlich sollte dies aber nur eine geringfügige kosmetische Verbesserung sein – die Damen des NHC verloren in aller Deutlichkeit mit 10:36 beim SV Wipperfürth.

Und die Aufgaben werden nicht leichter, bereits am kommenden Samstag folgt beim starken Team von Mettmann-Sport das dritte Auswärtsspiel in Folge für die Niederberg-Damen.

Nach der herben Niederlage gegen Wipperürth gilt es für das Milde-Team nun die richtige Antwort auf die gezeigte Leistung zu finden. Am Samstag gastieren die NHC-Damen ab 15:30 Uhr bei Mettmann-Sport. Die Kreisstädter konnten drei ihrer fünf Saisonspiele gewinnen.

NHC-Damen: Gloger, Hasenkamp, Lider – Ju. Küppers, Dunjic (1), Felchner (1),

Kupplich (1), Stürmer, Suhre (1), Jo. Küppers (3), Klem (3), Krug.