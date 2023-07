Das muss SSVg. Velbert bis zum Saisonstart noch verbessern

Velbert. Regionalliga-Aufsteiger SSVg Velbert unterliegt dem Oberligisten TuS Bövinghausen im Testspiel mit 1:2. Das sagt Velberts Trainer Pappas.

Die SSVg. Velbert wartet weiterhin auf den ersten Testspielsieg: Nach der 2:3-Niederlage gegen Viktoria Köln und dem 0:0 gegen die SpVgg. Erkenschwick unterlag der Regionalliga-Aufsteiger trotz Steigerung in der zweiten Halbzeit TuS Bövinghausen im EMKA-Sportzentrum mit 1:2 (0:2). Alle Treffer fielen nach Standards. „Wir hatten viele Chancen, viel Ballbesitz. Die zweite Hälfte war richtig gut. Wir müssen daran arbeiten, dass wir dann auch die Tore machen, der letzte Pass und die letzte Flanke kommt, dass die letzte Genauigkeit da ist“, bilanzierte SSVg-Coach Dimitrios Pappas.

Zwei Wochen haben die Velberter dafür noch Zeit. Zur Generalprobe kommt am kommenden Samstag (14 Uhr) Stadtrivale TVD Velbert in die IMS Arena, bevor am darauffolgenden Samstag (29. Juli, 14 Uhr) der Regionalliga-Auftakt gegen den SV Lippstadt ansteht. „Wichtig ist, dass die Jungs die Frische kriegen, die Sprints gehen und die Ausdauer für die kompletten 90 Minuten haben“, erklärt Pappas. „Wir arbeiten noch an dem Spiel nach vorn, aber auch daran, dass wir kompakt stehen und richtig anlaufen.“

SSVg. Velbert hatte in der ersten Hälfte kaum Torchancen

Das misslang in den ersten Minuten des Tests gegen Bövinghausen: Der Westfalen-Oberligist um Trainer Christian Knappmann startete geradliniger, mit deutlich mehr Zug zum Tor als die SSVg. Die Gäste waren griffiger, in vielen Situationen einen Schritt schneller – und gingen früh in Führung. Neuzugang Andre Dej setzte einen strammen Flachschuss von der Strafraumkante in die linke untere Ecke (5.), nachdem Marcus Piossek mit seinem Eckball am langen Pfosten gescheitert war.

Den Gastgebern hingegen fehlte der Zugriff und die Abstimmung. Velberter Torchancen? Mangelware. Erst nach etwas mehr als einer Viertelstunde konnte die SSVg das Geschehen mehr in die gegnerische Hälfte verlagern und durch den ein oder anderen Ball in den Strafraum für etwas Gefahr sorgen. Robin Urbans Kopfball flog in die Arme von TuS-Keeper Finn Kotyrba (15.), eine flache Hereingabe von Max Machtemes fand keinen Abnehmer (23.). „Ab der 25. Minute waren wir erst im Spiel“, so Pappas.

Der zweite Treffer der Gäste fiel erneut nach einem Standard: Gordon Wild zirkelte einen direkten Freistoß ins rechte obere Eck (38.). „Der Gegner hatte nicht so viele Chancen aus dem Spiel heraus. Nur zwei, glaube ich, die unser Torwart in der zweiten Halbzeit ganz gut hält“, analysierte der Velberter Coach. „Sonst hatten wir das ganz gut im Griff.“

SSVg. Velbert zeigt nach der Pause deutlich mehr Offensivdrang

Und die nächsten Gelegenheiten gehörten auch wieder der SSVg: Lamin Touray scheiterte aus spitzem Winkel am Pfosten (39.), Urbans Distanzschuss wurde geklärt (40.) und Yasin-Cemal Kayas Kopfball im letzten Moment entschärft (43.).

Markus Pazurek (li.) erzielte den Anschlusstreffer für SSVg. Velbert, Andre Dej traf für Bövinghausen zum 1:0. Foto: Stefan Rittershaus

Nach der Pause versprühte die SSVg deutlich mehr Offensivdrang, übernahm die Spielkontrolle und hatte frühe Ballgewinne. Kaya zielte deutlich über das Tor (46.), eine Flanke von der rechten Seite fünf Minuten später geriet etwas zu hoch für den Flügelflitzer – anders als die für Tristan Duschke, der nach einer Ecke knapp rechts drüber köpfte (55.). Manuel Schiebener zielte drei Minuten später rechts vorbei, aber dann belohnten sich die Velberter – nach einer Ecke. Machtemes schlug den Ball in die Mitte, Duschke verlängerte, Neuzugang Markus Pazurek köpfte ein zum 1:2-Anschlusstreffer (63.).

Zwar wurde Bövinghausen in einer Phase, als der SSVg im Vorwärtsgang die letzte Präzision fehlte, noch das ein oder andere Mal gefährlich, sodass Keeper Marcel Lenz zwei Mal parieren musste (70., 80.), in der Schlussphase hatte Velbert aber die besseren Gelegenheiten. Der eingewechselte Timo Mehlich schoss knapp links vorbei (87.), dann wurde es noch mal turbulent: Torjäger Robin Hilger scheiterte mit einer feinen Abnahme am rechten Pfosten (90.), der Nachschuss von Micah Cain blieb an einem Bövinghauser Verteidiger hängen. Handspiel? Der Schiedsrichters ahndete es nicht.

Pappas rannte auf den Linienrichter los, forderte lautstark Elfmeter und sah innerhalb von wenigen Sekunden zwei Mal die Gelbe Karte - Gelb-Rot.

So haben sie gespielt

SSVg Velbert – TuS Bövinghausen 1:2 (0:2).

SSVg: Lenz – Duschke, Schiebener, Kaya, Machtemes, Hilger, Touray (61. Cain), Pazurek, Abdel Hamid (69. Mondello), Remmo (46. Mehlich), Urban (46. Erwig-Drüppel).

Tore: 0:1 Andre Dej (5.), 0:2 Wild (38.), 1:2 Pazurek (63.). Bes. Vork.: Gelb-Rot gegen SSVg-Trainer Dimitrios Pappas (90.). Zuschauer: 120.

