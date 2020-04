Das Jubiläum des Hans-Weber-Turniers muss verschoben werden

Neviges. Über die Grenzen Neviges hinaus ist das Turnier des TC beliebt. In diesem Jahr jedoch, kann der Wettkampf nicht stattfinden.

Der Nevigeser TC hat entschieden, dass diesjährige Hans-Weber-Turnier über Fronleichnam auf das Jahr 2021 zu verschieben. Die Planungen müssten spätestens jetzt beginnen und es gibt Stand heute keine Gewissheit, ob überhaupt ein Turnier ausgetragen werden dürfe.

„Zwar spricht der Landessportbund davon, im Laufe des Mai wieder auf dem Tennisplatz stehen zu können, dies betreffe aber nicht den Wettkampfspielbetrieb, sondern vielmehr das Trainingsspiel unter Freunden.“, so Jugendwart Marcel Barten.

Situation ist zu ungewiss

Wenn sich Spieler und Eltern am Platz einfinden, kann der Mindestabstand nicht eingehalten werden. Selbst wenn es bis Fronleichnam Lockerungen in Bezug auf soziale Kontakte geben würde, der Schutz aller Beteiligten stehe an erster Stelle und es gelte einfach, Vernunft walten zu lassen, so Barten.

Der Tennisverband Niederrhein hat zwar vor Kurzem den provisorischen Spielplan für alle Medenspiele der Jugend und Erwachsenen veröffentlicht, die Politik muss aber entscheiden, ob dann auch letztendlich gespielt werden dürfe.

Alles in allem ist die Situation also so ungewiss, dass nur eine Absage des über die Grenzen hinaus beliebten Hans-Weber-Turniers in Frage kam. „Es tut uns sehr leid, gerade im 30. Jubiläumsjahr kein Hans-Weber-Turnier zu erleben und den Jugendlichen kein Tennissportwochenende in Neviges bieten zu können. Nächstes Jahr feiern wir das Jubiläum dann umso größer“, so der Nevigeser Jugendwart.