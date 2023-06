Das ist der Sommerfahrplan der SSVg Velbert

Dimitrios Pappas bereitet die SSVg Velbert auf die Saison in der Regionalliga vor.

Velbert. Trainingsauftakt, Trainingslager und Testspiele – Regionalliga-Aufsteiger SSVg Velbert hat den Fahrplan in der Sommerpause bekanntgegeben.

Die SSVg Velbert 02 startet voller Tatendrang in die Sommervorbereitung für die kommende Saison. Unter der Leitung von Cheftrainer Dimitrios Pappas wird das Team hart arbeiten, um optimal vorbereitet in die Spielzeit zu starten.

Der Trainingsauftakt findet am Samstag, 24. Juni, an der IMS Arena statt.

SSVg Velbert geht in ein Kurztrainingslager

Von Freitag, 7. Juli, bis Sonntag, 9. Juli, wird die erste Mannschaft ein intensives Kurztrainingslager in Velbert absolvieren. Als Unterkunft dient das renommierte Best Western Hotel. Während des Trainingslagers stehen den Spielern zwei Trainingseinheiten täglich bevor, um ihre Fitness, aber auch die mannschaftliche Geschlossenheit weiter zu verbessern.

Am 8. Juli (17 Uhr) empfängt die SSVg innerhalb des Trainingslagers mit dem Drittligisten Viktoria Köln einen hochklassigen Gegner für das erste Testspiel der Saisonvorbereitung in der heimischen IMS Arena.

SSVg Velbert testet gegen den TVD Velbert

In der insgesamt fünfwöchigen Vorbereitung warten neben dem Drittligisten drei weitere Testspielgegner, allesamt aus der Oberliga, vor heimischem Publikum auf die Regionalligamannschaft der SSVg. Am Mittwoch, 12. Juli (19.30 Uhr), empfängt das Team die SpVgg Erkenschwick (Oberliga Westfalen), gefolgt von dem Duell gegen den TuS Bövinghausen (Oberliga Westfalen), am Sonntag, 16. Juli (15). Beide Testspiele wird die SSVg Velbert auf dem Rasenplatz des EMKA Sportzentrums bestreiten.

Abschließend steigt am Samstag, 22. Juli (14 Uhr), das stadtinterne Duell gegen ssden TVD Velbert in der heimischen IMS Arena.

Der genaue Spielplan für die Saison, die am Wochenende um den 29. Juli beginnt, wird noch vom Verband veröffentlicht.

