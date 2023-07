Darum ist SC Velbert nach 2:1-Sieg nicht ganz zufrieden

Landesligist SC Velbert hat auch das dritte Spiel in der Vorbereitung gewonnen.

Niederberg. Landesligist SC Velbert gewinnt auch sein drittes Testspiel in der Vorbereitung. Daran muss das Team bis zum Saisonstart aber noch arbeiten.

Auch im dritten Testspiel der Vorbereitung blieb der Fußball-Landesligist SC Velbert erfolgreich. Gegen den SC Berchum/Garenfeld fuhren die Clubberer den dritten Sieg ein, der allerdings mit 2:1 sehr knapp ausfiel. „Wir waren erwartungsgemäß überlegen und hatten mehr Ballbesitz, doch uns fehlte diesmal die Effizienz. Da wir viele klare Torchancen liegengelassen haben, entspricht das Endergebnis nicht dem Kräfteverhältnis“, resümierte SCV-Trainer Dennis Czayka.

Vom Anpfiff an nahmen die Velberter das Spiel in die Hand, während der Landesliga-Absteiger aus Hagen tief in der eigenen Hälfte stand, kompakt zu verteidigen versuchte und auf Umschaltaktionen lauerte. Die erste hundertprozentige Möglichkeit hatte Emre Ayan, der aus kurzer Distanz, der Torhüter war bereits ausgespielt, das leere Tor verfehlte und nur das Außennetz traf.

SC Velbert nutzt Vorteile in der zweiten Hälfte besser

Kurz vor der Pause gingen die Platzherren dann aber doch noch in Führung: Mert Celik vollendete per Kopf einen schönen Angriff zum 1:0 (41.). „Nach dem Seitenwechsel haben wir ein bisschen mehr Tiefe ins Spiel bekommen und konnten auch unsere Geschwindigkeitsvorteile besser ausspielen, aber insgesamt waren wir im letzten Drittel einfach nicht durchschlagskräftig genug“, analysierte der Coach. „Wir haben momentan nur einen kleinen Kader zur Verfügung, die Jungs haben Sonntag gespielt und eine intensive Trainingswoche hinter sich, da fehlt an der einen oder anderen Stelle dann auch manchmal die Frische.“

Im zweiten Durchgang hatte die SC-Auswahl Möglichkeiten für weitere Treffer, von denen nur Stanislao Apicella eine nutzte, als er die Vorarbeit von Nana Appiah zum zwischenzeitlichen 2:0 (58.) verwertete.

Trainer Dennis Czayka vom Landesligisten SC Velbert muss sich aktuell mit einem dezimierten Kader begnügen. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Danach waren wir sicherlich noch dreimal frei vor dem Tor und hätten weitere Tore nachlegen müssen. Stattdessen leisten wir uns einen Fehler, den der Gegner zum Anschlusstreffer nutzt, so dass das Resultat den Spielverlauf nicht widerspiegelt“, kritisierte Czayka. „An der Chancenverwertung werden wir noch arbeiten müssen.“ Nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung konterten die Gäste die Velberter aus und hatten auch das Glück, dass der Schuss aus der zweiten Reihe unhaltbar abgefälscht wurde.

Sonntag testet SC Velbert in der BLF Arena gegen Bezirksligisten aus Hagen

Bereits am Sonntag (15 Uhr) geht der Testspiel-Reigen für die SC-Auswahl weiter, wenn die Spielvereinigung Hagen in der BLF-Arena zu Gast sein wird. „Das ist ein guter Landesligist, so dass wir defensiv sicherlich ganz anders gefordert werden als zuletzt gegen die klassenniedrigeren Gegner“, glaubt Czayka.

Bisher hatte er in den Trainingseinheiten den Fokus mehr auf das Offensivspiel gelegt. „Nun geht es aber darum, die defensive Stabilität wieder zu bekommen, die uns in der letzten Saison stark gemacht hat“, fordert er. Der Trainer hofft, dass von den Verletzten bald wieder Spieler zurückkommen, um mehr Optionen zu haben. „Das ist ein Rennen gegen die Zeit, denn in zwei Wochen starten wir ja schon in die Meisterschaft“, stellt er fest.

Nach seiner langwierigen Erkrankung konnte zumindest Jordan Santowski schon wieder eine Halbzeit spielen, auch Alper Islam ist wieder ins Training eingestiegen. Fraglich ist dagegen, wann Laurin Kamperhoff wieder belastbar ist, aufgrund seiner Fersenverletzung wird er möglicherweise noch einige Zeit ausfallen.

So haben sie gespielt

SC Velbert – SC Berchum/Garenfeld 2:1 (1:0).

SC: Schäfer, Militello, Rec, Celik, Demirdere, Prenaj, Ayan (46. Apicella), Appiah, Lafatan (46.Santowski), Stöber (46. El Hamdani), van Kleef.

Tore: 1:0 Celik (41.), 2:0 Apicella (58.), 2:1 (84.)

