Handball Damen des Niederbergischen HC in der klaren Favoritenrolle

Niederberg. Nachdem sich der Niederbergische HC im oberen Mittelfeld etabliert hat, geht er als Favorit ins nächste Spiel. Die anderen NHC-Teams haben frei.

Trotz einer schwierigen Personalsituation – zahlreiche verletzte und erkrankte Spielerinnen fehlten in den vergangenen Wochen – konnten sich die Verbandsliga-Damen des Niederbergischen HC zuletzt im oberen Mittelfeld der Tabelle etablieren.

Zwei Siege in Folge in der Liga und ein Sieg im Viertelfinale des HVN-Pokals sorgten für ein gesteigertes Selbstbewusstsein und Glauben an die eigenen Stärken.

Niederbergischer HC erwartet einen unangenehmen Gegner

Für das Team von Trainer Harald Milde steht am Samstag das siebte Meisterschaftsspiel auf dem Programm. Im heimischen Nevigeser Waldschlösschen empfangen die Niederbergerinnen den SV Heißen. Die Gäste aus Mülheim an der Ruhr konnten bislang lediglich zwei Punkte verbuchen, was dem NHC die Rolle des Favoriten einbringt.

Nichtsdestotrotz erwartet das Milde-Team einen unangenehmen Gegner, der keinesfalls unterschätzt wird. „Wir werden alles geben, um unser Pluspunkte-Konto weiterhin auszubauen“, so die Niederbergerinnen auf ihrer Instagram-Seite. Die Verbandsliga-Begegnung wird um 17:45 Uhr starten.

Die übrigen Seniorenmannschaften des Niederbergischen HC haben an diesem Wochenende spielfrei. Während die ersten und dritten Herren sowie die zweite Damenmannschaft des NHC am 27. November wieder aktiv sein werden, muss sich die zweite Herrengarde sogar noch bis Anfang Dezember gedulden.

