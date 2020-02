Damen 30 des Post SV Velbert feiern unbesiegt den Aufstieg

Wülfrath. Mit dem Aufstieg in die Verbandsliga krönen die Tennis-Damen 30 des Post SV Velbert ihre tolle Hallensaison. Sie gewannen sämtliche Spiele

Die Tennis-Damen 30 des Post SV schlagen in der kommenden Saison in der Hallen-Verbandsliga auf. Mit einer tollen Saison in der Bezirksliga verdiente sich das PSV-Team den Aufstieg. Denn es gewann sämtliche fünf Spiele.

Bahnbrechend war sicher der 4:2-Erfolg im vorletzten Saisonspiel gegen den Nachbarn und härtesten Konkurrenten Blau-Weiß Heiligenhaus. Nach dem 4:2-Erfolg benötigten die Postsportlerinnen dann am letzten Spieltag lediglich ein Remis im Auswärtsspiel bei Ford Wülfrath.

Damen 30 spielen souveränes Finale

Doch im Stile eines Champions gewannen die PSV-Damen dann auch diese Partie – nach dem 6:0 obendrein mit der Höchststrafe für die Kalkstädterinnen. Dabei lief das spiel durchaus umkämpft, Karin Rottmann an Position drei und Daniela Dombach im Spitzeneinzel gewannen erst im Match-Tiebreak. Die weiteren Einzelsiege sicherten Barbara Karrenbauer 7:5 6:3 und Jennifer Makus 6:1, 6:0.

Damit stand der Sieg schon fest, doch der PSV hatte noch nicht genug und machte durch die Doppel Karrenbauer/Makus 6:2 6:1 und Rottmann/Rottmann 6:3 2:6 10:4 das halbe Dutzend voll. „Die Mannschaft freut sich über den Aufstieg in die Verbandsliga und die Herausforderung in der kommenden Wintersaison“, sagt PSV-Sprecherin Bärbel Müller.