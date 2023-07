Bundesliga-Stars von Bayer Leverkusen kommen nach Velbert

Gut besucht war im Vorjahr das Testspiel in der Velberter IMS Arena zwischen Bayer Leverkusen und MSV Duisburg.

Velbert. Bayer Leverkusen trägt in der IMS-Arena Testspiel gegen Zweitligisten SC Paderborn aus. Auch eine Herausforderung für Hausherr SSVg Velbert.

Bereits im vergangenen Jahr absolvierte der Fußball-Bundesligist Bayer 04 Leverkusen ein Testspiel im Velberter Stadion, damals gewann die Werkself mit 6:1 gegen den MSV Duisburg. Die Leverkusener fühlten sich anscheinend in der IMS-Arena äußerst wohl, denn auch in diesem Jahr trägt der Europa-League-Teilnehmer wieder den ersten Test im Stadion der SSVg Velbert aus - diesmal gegen den Zweitligisten SC Paderborn. Anstoß ist an diesem Freitag um 17.30 Uhr.

„Die Bayer-Verantwortlichen haben wohl die schöne Spielstätte und auch die Freundlichkeit der Velberter zum Anlass genommen, auch dieses Jahr hier wieder ein Spiel auszutragen“, sagt SSVg-Organisationsleiter Detlev Czoske, der in den letzten Wochen und auch noch am Spieltag mit seinen vielen Mitarbeitern alle Hände voll zu tun hatte und noch hat.

Auch vom Hausherrn SSVg Velbert erfordert Testspiel großen Einsatz

„Natürlich ist das ein großer Aufwand und ein hoher administrativer Umfang, der erledigt werden muss, aber wir machen das doch sehr gerne“, versichert er und ergänzt: „Das macht uns Freude und wir wollen auch den Velberter Fußballfans eine Freude machen, indem sie auch mal ein so hochklassiges Spiel in der unmittelbaren Umgebung sehen können.“

Mit 15 Euro für einen Sitzplatz und 10 Euro für einen Stehplatz erscheinen die Eintrittspreise durchaus erschwinglich. Mitte der Woche waren bereits deutlich über 1000 Karten verkauft worden, der Vorverkauf hatte am 29. Juni begonnen. „Maximal 2700 Zuschauer können dabei sein, bei 1500 würde ich schon von einem Erfolg sprechen“, betont Czoske.

Natürlich hofft er, dass die Veranstaltung auch für seinen Verein einen finanziellen Gewinn mit sich bringt. „Wir partizipieren an den Einnahmen des Caterings und mit einem kleinen Anteil auch an den Eintrittsgeldern“, erläutert er.

Das Maskottchen von Bayer Leverkusen ist natürlich in der IMS-Arena dabei, wenn der Erstligist sein erstes Vorbereitungsspiel bestreitet gegen den SC Paderborn. Foto: Stefan Rittershaus

Insgesamt 45 ehrenamtliche Helfer werden den Organisator unterstützen, alleine acht Mitarbeiter müssen für die vier Tageskassen abgestellt werden. Der Großteil der Ehrenamtler wird allerdings im Catering eingesetzt. Die Partie hat zwar keine Hochsicherheitsstufe, aber auch als Spiel der Kategorie 2 sind Ordner mit Sachkundenachweis vorgeschrieben.

Resonanz aus Paderborn ist für Spiel in Velbert nicht ganz so groß

Die Blöcke im Stadion sind ebenfalls getrennt, Abschnitt B und C sind für den Leverkusener Anhang vorgesehen, die Paderborner Fans werden im Block A sein. Allerdings rechnet Czoske nicht mit allzu großem Zuschauerzuspruch aus Ostwestfalen, wo auch kein Vorverkauf stattfindet.

„Der Verein teilte mit, dass er mit 150 bis 200 eigenen Fans rechnet“, verrät Czoske. „An einem frühen Freitagabend um 17.30 Uhr, das ist nicht für alle eine so günstige Anstoßzeit. Von Paderborn nach Velbert sind es über 150 Kilometer, da fährt man im Feierabendverkehr vor dem Wochenende bestimmt zweieinhalb Stunden“, kann der Organisationsleiter das nicht sonderlich große Interesse beim Anhang des Zweitligisten durchaus nachvollziehen. Anders wird die Nachfrage beim Werksverein eingeschätzt, dort waren auch Eintrittskarten im Ticket-Onlineshop zu haben.

Bereits zwei Stunden vor Spielbeginn startet das Rahmenprogramm, das gemeinsam von der SSVg und dem Leverkusener Profiklub gestaltet wird. Die Merchandising-Abteilung des Bundesligisten wird Fanartikel zum Verkauf anbieten und auch das Maskottchen „Brian the Lion“ wird zugegen sein. „Bayer wird erstmals in den neuen Trikots auflaufen, die die Mannschaft auch in der Bundesliga tragen wird“, weiß Detlev Czoske zu berichten.

Attraktionen stehen auch beim Testspiel zwischen SSVg und TVD Velbert bereit

Die Frauen- und Mädchenabteilung der SSVg wird einige Attraktionen und Spielstationen für Groß und Klein betreuen. „Es wird eine Hüpfburg geben, eine Anlage zur Messung der Geschwindigkeit und natürlich wird Torwandschießen angeboten“, zählt der Funktionär nur einige Stationen auf, die dann auch noch einen Tag später beim letzten Testspiel der SSVg vor dem Regionalliga-Auftakt gegen den Ortsnachbarn aus der Oberliga, TVD Velbert, zur Verfügung stehen werden.

Da für Freitag gutes Wetter und Temperaturen um die 22 Grad angesagt sind, sollten das optimale äußere Bedingungen sein für ein interessantes Fußballspiel. Den vermeintlichen Nachteil, das klassenniedrigere Team zu sein, könnten die Paderborner möglicherweise dadurch ausgleichen, dass sie in der Vorbereitung deutlich weiter sind und auch schon einige Testspiele absolviert haben, während es für die Werkself, die am Sonntag ins Trainingslager nach Saalfelden (Österreich) aufbricht, der erste Auftritt unter Wettkampfbedingungen sein wird.

Einen besonderen Dank richtet Detlev Czoske an die Stadtverwaltung Velbert und die Bayer-Verantwortlichen: „Es war eine tolle Zusammenarbeit, alle sind uns super entgegengekommen.“

