Velbert. Das nennt man den Heimvorteil nutzen – fünf Heimspiele haben die Billard-Asse des BSV Velbert in der neuen Saison der 2. Dreiband-Bundesliga bestritten und alle fünf gewonnen. Das brachte ihnen den ersten Platz – den müssen sie nun beim Doppelspieltag verteidigen.

Die Partien am Samstag in Kassel und am Sonntag in Erlangen bedeuten die Auswärtspremiere. Der Spielplan hatte dem BSV zunächst fünf Spiele am heimischen Buschberg beschert, nun müssen die Velberter die Leistungen, die sie in ihrem Clubhaus gebracht haben, zum ersten Mal in der neuen Spielzeit an fremden Tischen bestätigen.

Dabei erwartet sie ein Kontrast-Programm. Am Samstag um 14 Uhr müssen sie eine Pflichtaufgabe bewältigen, am Sonntag steigt das große Spitzenspiel. Am morgigen Samstag treten die Velberter nämlich als Spitzenreiter beim Schlusslicht an. Alles andere als ein Sieg beim CV Kassel wäre eine große Enttäuschung, zumal die Hessen noch ohne Sieg sind.

Merckx gewinnt Weltcup-Turnier

Tags darauf steigt beim ATSV Erlangen das Gipfeltreffen: Die Gastgeber sind auf Platz zwei der ärgste Verfolger des BSV, der allerdings dank seines starken Kaders und der bisherigen Leistungen in der Liga selbstbewusst auftreten kann. Mehrere Spieler sind noch ungeschlagen sind – auch Top-Mann Eddy Merckx, der seine Extraklasse jüngst auch wieder international bewies. Beim Weltcup-Turnier in Korea holte sich der Belgier den Sieg.

Im Finale bezwang Eddy Merckx er den Franzosen Jeremy Bury und kletterte damit auf Platz zwei der Weltrangliste hinter dem Niederländer Dick Jaspers.