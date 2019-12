Bei der Velberter Stadtmeisterschaft steigt das große Finale

Nach einem kompakten Wochenend-Programm steigt am Montag bereits das große Finale. Am Endrunden-Tag wird die 41. Velberter Stadtmeisterschaft im Hallenfußball entschieden, um 17 Uhr beginnt im Zitronenbunker wieder die Reihe der K.o.-Spiele: Viertelfinale, Halbfinale und Endspiele Schlag auf Schlag. Gesucht wird dabei der Nachfolger für den Titelverteidiger TVD Velbert.

Viertelfinale steht: SSVg und Stella Azzurra machen den Anfang

Am Samstag war die zweite Vorrunden-Gruppe gespielt worden, am Sonntag folgte die Zwischenrunde, in der in zwei Vierergruppen die genaue Besetzung des Viertelfinales ermittelt wurde.

Heraus kam folgendes: Um 17 Uhr beginnt Oberligist und Rekordsieger SSVg Velbert mit der Partie gegen den B-Ligisten Stella Azzurra Velbert, um 17.30 Uhr schließt sich die „Langenberger Meisterschaft“ an: Der LSV, bislang die Überraschungs-Mannschaft des Turniers, prüft den FCL.

In der reizvollen dritten Partie messen sich ab 18 Uhr in einer Neuauflage des Vorrunden-Duells der Oberligist TVD und der starke Bezirksligist SV Union Velbert , im vierten Viertelfinale schließlich trifft Oberligist SC Velbert ab 18.30 Uhr auf den A-Ligisten Türkgücü.

Die drei Oberligisten als heißeste Kandidaten für die Stadtkrone

Anschließend folgen gleich die Halbfinales und das Spiel um Platz drei, das Endspiel um die Stadtmeisterschaft ist dann für 20.45 Uhr vorgesehen. Kandidaten für den Einzug ins große Finale sind in erster Linie die drei Oberligisten SSVg, SC sowie der TVD, der am Samstag in der Vorrunden-Gruppe B seinen ersten Auftritt hatte.