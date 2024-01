Beckenbauers Tod bewegt auch die Velberter Fußballszene

Velbert. Trainer Dennis Czayka wurde einen Tag nach dem WM-Triumph 1990 im Fußballverein angemeldet. Deniz Top ist 2006 extra nicht in Urlaub geflogen.

Als am Montag die Nachricht die Runde machte, dass Franz Beckenbauer am Vortag im Alter von 78 Jahren verstorben ist, hielten viele Menschen erst einmal inne. Nicht nur für Fußballfreunde war der „Kaiser Franz“ eine ganz besondere Persönlichkeit. Auch die Protagonisten der niederbergischen Fußballszene zeigten sich betroffen.

Beckenbauer ist eine absolute Legende

„Ich war 1990, als er mit Deutschland als Trainer Weltmeister wurde, noch gar nicht auf der Welt, und habe ihn nie spielen sehen, aber er hat das Spiel, das wir alle so lieben, als Spieler und später als Trainer geprägt. Er war eine absolute Legende und es hat mich mit Stolz erfüllt, dass wir in Deutschland so einen einflussreichen Fußballer im Land hatten, der auf der ganzen Welt eine hohe Anerkennung genoss“, sagte Marcel Kuhlmann, Trainer der Zweitvertretung des SC Velbert.

Einen Tag nach dem WM-Triumph 1990 wurde er im Fußballverein angemeldet: Trainer Dennis Czayka (SC Velbert). Foto: Uwe Ernst / Velbert

Sein Vereinskollege Dennis Czayka, Coach des SC-Landesligateams, hat eine besondere Erinnerung an Beckenbauer. „Mit seinen Erfolgen und seiner Strahlkraft ist er für mich der Größte des deutschen Fußballs. Ich erinnere mich an meine Kindheit und den WM-Sieg 1990. Am nächsten Tag hat mich mein Papa im Verein angemeldet“, berichtete der 40-Jährige.

Der größte Sportler aller Zeiten

„Leider hat er vor meiner Zeit gespielt, dennoch habe ich natürlich genügend Videos von ihm gesehen und war jedes Mal begeistert. Franz Beckenbauer ist vielleicht sogar der größte deutsche Sportler aller Zeiten, denn er hat deutsche Fußballgeschichte geschrieben. Die Nachricht seines Todes ist für die gesamte Welt ein Schock und ein trauriger Moment. Die Menschen werden aber niemals vergessen, was er für den Fußball in Deutschland und darüber hinaus geleistet hat“, glaubt Marcel Lenz, Torhüter und Kapitän des Regionalligisten SSVg Velbert.

Ömür Öney, Sportlicher Leiter von Türkgücü Velbert, kam 1975 im Alter von drei Jahren mit seinen Eltern nach Deutschland und war beeindruckt vom „Kaiser“. „Meine Erinnerung beginnt in seiner Hamburger Zeit. Ich war immer auch an seinem Leben sehr interessiert und habe auch das Buch über ihn gelesen. Nicht nur in Deutschland, auch in der Türkei und überall auf der Welt kennt man ihn und seine Stimme hatte immer großes Gewicht. Auch darüber, dass er mit Korruption in Verbindung gebracht wurde, hat man großzügig hinweggeguckt, er hat es ja für den deutschen Fußball getan. Auch seine kleine Macken hat man ihm verziehen. Bemerkenswert ist auch seine Stiftung, die Menschen, die krank oder unverschuldet in Not geraten sind, unterstützt. Was er angefasst hat, wurde zu Gold. Sein Tod ist ein großer Verlust“, betont der Türkgücü-Funktionär.

Franz Beckenbauer ist eine Legende

„Franz Beckenbauer ist eine Legende, alles was er gemacht hat, als Spieler und Trainer, hatte Hand und Fuß. Als Italiener sage ich natürlich, dass nicht umsonst Cannavaro und Beckenbauer schon mal als beste Verteidiger einer Weltmeisterschaft gewählt worden sind. Ich mochte Beckenbauer auch als Mensch. So wie er seine Interviews gegeben hat, habe ich ihn nie als arrogant empfunden. Er war bodenständig und hat nie Andere attackiert. Ein super Fußballer und ein super Mensch“, findet Rosario Sparacio, Trainer von Stella Azzura Velbert.

Ich bin damals extra nicht in den Urlaub geflogen, um die tolle Stimmung im eigenen Land mitzuerleben. Deniz Top, SSVg Heiligenhaus, zum Fußball-WM-Märchen 2006.

„Franz Beckenbauers Tod geht wohl allen Fußballfans nahe“, glaubt Deniz Top, Sportlicher Leiter, Trainer und Spieler der SSVg Heiligenhaus. Zwar kann er sich nicht an die Weltmeisterschaft 1974 erinnern, kennt den „Kaiser“ aber als Spieler von vielen Videos. „Ein einschneidender Moment in meinem Leben war, als er uns 1990 als Trainer zur Weltmeisterschaft geführt hat. Ich habe jetzt noch Gänsehaut, wenn ich darüber spreche, wie ich im Schneidersitz vor dem Röhrenfernseher gesessen habe und mit jeder Zelle meines Körpers den WM-Sieg miterlebt habe“, findet der 39-Jährige blumige Worte.

Beeindruckt zeigt sich Top auch von der Gelassenheit und dem Charme Beckenbauers. „Er war ja auch ein Botschafter zwischen den Kulturen und hat uns 2006 die Weltmeisterschaft nach Deutschland geholt. Ich bin damals extra nicht in den Urlaub geflogen, um die tolle Stimmung im eigenen Land mitzuerleben. Jetzt haben wir nach dem Bomber mit dem Kaiser das zweite große Idol verloren“, stellt Top bedauernd fest.

1974 die Begeisterung für Fußball geweckt

„Die erste WM, die ich verfolgt habe, war 1974, als wir mit Franz Beckenbauer als Kapitän Weltmeister wurden. Das hat meine Begeisterung für den Fußball geweckt und sein Tod hat mich sehr berührt. Deutschland fehlt jetzt diese Fußballpersönlichkeit“, fasste Markus Adolphs, Sportlicher Leiter der U 23 der SSVg Velbert, zusammen.

„Mit Franz Beckenbauer verbindet man viele Erfolge, auch wenn man nicht gerade Bayern-Fan ist, aber ihn machte auch dieser Sympathiefaktor aus. Es ist traurig zu hören, dass er mit 78 Jahren verstorben ist. Was er bewegt hat, ist kaum zu toppen. Wir verlieren eine große Persönlichkeit“, konstatiert Michael Kirschner, der Sportliche Leiter des Oberligisten TVD Velbert.

Weitere Berichte aus dem Lokalsport in Velbert & Heiligenhaus lesen Sie hier!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert Heiligenhaus