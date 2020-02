Für die B-Lateinformation des 1. TSZ Velbert ging es zum zweiten Landesliga-Turnier der Saison in die Bochumer Rundsporthalle. Das neu formierte Team zeigte abermals eine prima Leistung und wurde Vierter.

„Ein wenig mehr hätte ich mir ja schon erhofft“, sagte Trainerin Sarah Dickel, die die Formation gemeinsam mit Michael Wegmann betreut, nach dem finalen Durchgang. Die Velberter Mannschaft geht mit einem für diese Startklasse recht anspruchsvollen Programm ins Rennen, gegenüber der Saisonpremiere in Borken eine Woche zuvor zeigte das im Schnitt noch recht unerfahrene Ensemble eine Leistungssteigerung.

Nur einen Zähler hinter dem Drittplatzierten

Vier der sechs Landesliga-Formationen erreichten das Finale - darunter auch das Velberter B-Team - das erste Ziel war damit schon mal erreichte. Jetzt hatte man sich zumindest eine Chance auf einen Treppchenplatz ausgemalt. Der Finaldurchgang zum Musikthema „No Limit“ gab durchaus Anlass zur Hoffnung. Doch die Wertung (4-4-4-3-3) reichte unter dem Strich nicht ganz, knapp landete man hinter dem Ensemble vom Royal Dance Niederrhein (3-3-3-4-4) auf dem vierten Platz.

„Wir haben unter der Woche viel an der Ausstrahlung und der Präsentation gearbeitet“, ließ Sarah Dickel wissen und machte auch deutliche Fortschritte aus. „Jetzt müssen wir noch in Sachen Synchronität nachbessern und an den Bildern auf der Fläche feilen - dann bin ich sehr zuversichtlich.“ Auf jeden Fall verteilte sie ein großes Lob an ihre Mannschaft, die schon am kommenden Samstag (ab 13.30 Uhr) in Düsseldorf wieder gefordert wird - dann steht das dritte Saisonturnier an.

Die Tabelle (nach zwei Turnieren):

1. Dance Sport Team Cologne (B) 2

2. FG Witten/Bodelschwingh 4

3. Royal Dance Niederrhein 6

4. 1. TSZ Velbert (B) 8

5. TSA der SG Langenfeld 10

6. Dance Sport Team Cologne (C) 12